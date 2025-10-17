El Gobierno británico se compromete a tomar medidas sobre la prohibición de hinchas del Maccabi en Villa Park

LONDRES 17 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

El Gobierno británico se ha comprometido a tomar medidas para resolver la prohibición a los aficionados del Maccabi Tel Aviv a asistir al partido de Liga Europa del próximo mes en el Aston Villa, tras conocerse que fue advertido de las propuestas la semana pasada.

Las conversaciones se están llevando a cabo "a un ritmo acelerado, en todo el Gobierno" para anular esta prohibición para el duelo del próximo 6 de noviembre en Villa Park. Las autoridades de Birmingham se enfrentan a una creciente presión para dejar sin efecto esta medida y el Gobierno intervino el jueves por la noche.

Sin embargo, los ministros se enfrentan a nuevas preguntas después de que la Unidad de Policía del Fútbol del Reino Unido dijera que el Ministerio del Interior fue informado "la semana pasada" de que las "restricciones a los aficionados visitantes" podrían estar entre las medidas adoptadas para vigilar el partido, apuntaron desde Downing Street.

Entre las conversaciones encaminadas a anular la prohibición figuran ofertas del Ministerio del Interior de apoyo a la policía de Birmingham y una llamada telefónica entre el secretario de Comunidades, Steve Reed, y el ayuntamiento de la localidad.

Por su parte, la secretaria de Estado de Cultura, Lisa Nandy, "se reunirá con funcionarios para discutir qué más se puede hacer para tratar de encontrar una solución a este problema, y qué más se puede hacer para permitir que los aficionados asistan al partido en condiciones de seguridad", según declaró un portavoz del Ministerio del Interior.

"No voy a adelantarme a las conversaciones, pero éstas se están produciendo a un ritmo rápido, en todo el Gobierno, con todos los grupos pertinentes para encontrar una manera de resolver esto", añadió este portavoz, que confirmó que el Primer Ministro Keir Starmer se ha mostrado "enfadado por la decisión".

"Aunque, por supuesto, se trata de una decisión operativa, tenemos todo el derecho a pronunciarnos sobre principios fundamentales de equidad como éste", advirtió. "El Primer Ministro hará todo lo que esté en su mano para dar a las comunidades judías la seguridad que merecen y, como ha dejado claro, creemos que es una decisión equivocada", sentenció.

El partido entre el Aston Villa y el Maccabi de Tel Aviv fue clasificado de alto riesgo por la policía de West Midlands basándose en "la información actual y en incidentes anteriores", recordando los enfrentamientos violentos y los delitos de odio que se produjeron durante el partido de la Liga Europa entre el Ajax y el Maccabi en Ámsterdam de 2024.

El Grupo Asesor de Seguridad de Birmingham, que reúne al ayuntamiento y a la policía, se ha enfrentado a críticas generalizadas de todo el espectro político por su decisión de aplicar la prohibición. En este sentido, Simon Foster, comisario de West Midlands, pidió a los responsables municipales y a la policía de West Midlands que revisaran la decisión.

El director ejecutivo del Maccabi, Jack Angelides, dijo que no quería tomarse a la ligera las cuestiones de seguridad, pero declaró a la 'BBC' que han viajado a lugares como Turquía, donde, según él, el sentimiento "no es tan amable con los equipos israelíes", pero la policía "salió en masa" y no hubo incidentes.

"Entendemos las razones, que tienen que ver con la sensación de que las autoridades no serán capaces de proteger adecuadamente a los aficionados que asistan, pero es un momento extremadamente importante por lo que significa. No uso este término a la ligera, pero la gente se pregunta: '¿Qué aspecto tiene el antisemitismo?'. Y a menudo se manifiesta como parte de pequeños acontecimientos que conducen a algo más siniestro, así que me resulta un tanto difícil entender por qué ha sucedido que nuestros aficionados no pueden estar seguros de asistir a este partido", añadió.

Por su parte, Andrew Fox, presidente honorario del club de seguidores judíos del Aston Villa, declaró a la cadena británica que la decisión de prohibir la entrada a los seguidores del equipo israelí es "un mensaje político más que un mensaje de seguridad" y que "no hay pruebas de que los seguidores del Maccabi sean especialmente violentos".