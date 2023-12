Guardiola, tras el Mundial de Clubes: "Me sentí como cuando ganamos el 'sextete' en el Barça"

LONDRES, 26 Dic. (dpa/EP) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, confesó este martes que, al conquistar el reciente Mundial de Clubes, se había sentido "como cuando ganamos el 'sextete' en el Barcelona", aludiendo al año 2009 en que logró la Copa del Rey, LaLiga, la Liga de Campeones, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y también el 'Mundialito' de la FIFA.

"Esto es un negocio en el que obtienes crédito cuando ganas", dijo Guardiola en rueda de prensa, en la víspera de que su equipo juegue ante el Everton FC en Goodison Park durante la jornada 19 de la Premier League.

"Si no ganas, no eres nada, cero; y lo que has hecho, al pasado va", comentó. "Por mucho que ganes, los demás quieren que fracases. Más que nunca. Me sentí como cuando ganamos el 'sextete' en el Barcelona", añadió.

"Es normal que no quieran que ganemos. En estos 14 o 15 años lo que hemos ganado, todos los títulos, es algo increíble", continuó Guardiola, a escasos días de que termine un 2023 en el que su equipo ha conquistado los títulos de Premier League, FA Cup, Liga de Campeones, Supercopa de Europa y el reciente Mundial de Clubes disputado en Yeda (Arabia Saudí).

"La gente dice: 'Qué bien juegan, qué genio es...'. Pero nos dan crédito solo porque ganamos. No hay que mirar más allá de eso", señaló el técnico de los 'citizens', que el pasado 22 de diciembre consiguió ese Mundial de Clubes al derrotar por 4-0 al Fluminense en la final.

En este sentido, Guardiola destacó que el torneo en Yeda les había servido como "una increíble formación" y también para reforzar el "espíritu de equipo". "En el momento en que no ganes, te van a surgir dudas en absolutamente todo", avisó al respecto.

"Pero eso es lo bueno. Está bien. Que vuelvan a dudar, veremos qué pasa", agregó. "Ya lo dije antes cuando jugamos increíblemente bien contra Crystal Palace, Liverpool y Tottenham pero no ganamos", argumentó.

"Es una prueba real de que no les importa la forma en que jugamos. Si jugamos a los mejores niveles, bastante similares a estos últimos ocho años, y no ganamos, es 'desastre' y 'crisis'", apuntó. "Por supuesto que tenemos malos momentos, como ante el Aston Villa. ¿Pero cuál es el problema?", reflexionó el otrora técnico del Barça.

"Los demás pueden jugar mejor, así que tenemos que aceptarlo y seguir adelante. La realidad es que estamos contentos, pero nos están esperando a la vuelta de la esquina", concluyó Guardiola, acerca de cómo lidiar con los errores a lo largo de un curso 2023/24 muy exigente.