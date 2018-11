Guardiola: "Nunca pedí a Messi que viniera al Bayern o al City"

ACTION IMAGES VIA REUTERS

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado este viernes que "nunca" ha intentado fichar a su exjugador en el FC Barcelona Leo Messi y ha desmentido las informaciones que apuntaban a una oferta multimillonaria del City al '10' en verano de 2017.

"Cuando dejé el Barcelona y me fui, al Bayern de Múnich y al Manchester City, nunca, nunca pedí a Leo Messi que fuera al Bayern cuando fui entrenador o aquí", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, añadió que tampoco lo pidió a sus clubes. "Nunca fui a ninguno de los dos clubes a decir 'quiero a este jugador'. Nunca", aseveró.

"Sé cómo de importante es este chico para el Barcelona. Yo nunca he hablado con mis clubes, nunca he hecho el primer paso de decir que quiero a Messi", arremetió en este mismo sentido. "He dicho mil veces que quiero que siga en Barcelona", apostilló.

De este modo, quiso desmentir una información del diario El Mundo que daba las cifras de una supuesta oferta del Manchester City a Leo Messi y a su padre para convencerles para dejar el Barça y fichar, a inicios de la pasada temporada, por los 'citizen'.

Según dicha información, el City ofreció un contrato de 250 millones de euros al jugador, más otros 50 millones de euros a su padre como prima y el pago de los 250 millones de euros de la cláusula de rescisión.