Javier Tebas: "El FC Barcelona ha estructurado muy bien sus cuentas y va por buen camino"

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en el Barcelona Open Banc Sabadell 2026 - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado este viernes que el FC Barcelona "ha estructurado muy bien sus cuentas de resultados" y que, tras una importante reducción en su masa salarial y estructural, se ha puesto "al nivel que debe estar", por lo que considera que el club azulgrana "va por buen camino" de cara a volver a la norma 1:1 y poder fichar e inscribir jugadores con mayor facilidad.

"El FC Barcelona ha estructurado muy bien sus cuentas de resultados. El Barça tiene una reducción muy importante en plantilla deportiva, no solo de fútbol, sino de toda su estructura. Y se ha puesto al nivel que debe estar el FC Barcelona. Van por buen camino, si llegarán a la meta el 30 de junio no lo sé. Pero ahora el Barça está bastante mejor", señaló en declaraciones a los medios en el 'Village' del Barcelona Open Banc Sabadell.

Sobre la posibilidad de que el club catalán regrese a la norma 1:1, Tebas se mostró prudente y recordó que dependerá de su capacidad para generar ingresos, además de deslizar que el proceso no será sencillo. "Primero, cuando vas al 1:1 tienes que generar ingresos para poder fichar. No sé cuáles son los planes del Barça. Primero, no sé si llegarán. Es un pelín más complicado. Pero bueno, ellos gestionan el club y todavía, que yo sepa, Joan Laporta no es el presidente del Barça hasta el 1 de julio", apuntó.

En relación a las quejas arbitrales de clubes como el Barça o el Real Madrid en competiciones europeas, el dirigente defendió que los errores forman parte del juego, aunque insistió en la necesidad de mejorar el nivel del colectivo arbitral. "En todos los sitios cuecen habas en todas las competiciones, ¿no? Estoy viendo, no hay más. Siempre digo que el mundo arbitral tiene que mejorar. No sé dónde está la barra del nivel. Siempre hay que intentar mejorar e ir a la excelencia y es lo que siempre digo al CTA, a los árbitros en general. Tenemos que mejorar, en los clubes, jugadores, hay quejas, algunas no tienen razón, pero otras tienen razón", indicó.

"Entiendo que se quejen, pero no voy a entrar. En la Liga por lo menos tenemos la revisión que se hacen los martes. Algo se consuelan los clubes, para bien o para mal, pero no voy a entrar. Es lo que hay, en el arbitraje también hay que entender que hay errores. Como he dicho antes, tenemos que mejorar para que haya muchos menos errores", añadió.

En clave europea, y tras la eliminación de Barça y Real Madrid de la Liga de Campeones, Tebas destacó la dificultad de la máxima competición continental. "Bueno, estoy contento de que haya un equipo como el Atlético de Madrid. Es que la competición a máximo nivel en Europa es muy complicada. Estamos mal acostumbrados a que siempre tenemos que estar en todas las finales. Bueno, creo que ambos equipos han desempeñado en un buen campeonato", valoró.

Cuestionado por la reciente compra de la UE Cornellà por parte de Leo Messi, el presidente de LaLiga restó importancia a la noticia. "Se va a reportar sobre a Messi, ¿no? Lo que sé que es noticia de prensa. Si Messi está contento, pues ya estoy contento yo también", comentó, escueto.

Por último, sobre la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en La Cartuja de Sevilla, Tebas auguró un duelo igualado pese al ligero favoritismo colchonero. "Las finales de Copa son muy complicadas, pero sí, no lo veo tan favorito al Atlético como algunos dicen. Si uno va a la estadística de los últimos partidos de la Liga y los últimos de la Liga de los dos equipos, la Real Sociedad está muy cerca o casi igual que el Atlético de Madrid. Por lo tanto, el nivel de juego de ambos equipos es muy similar en estos momentos", concluyó.