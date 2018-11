Joaquín: "Me gustaría que Setién estuviera muchos años en el Betis, me ha hecho mejor jugador"

Publicado 13/11/2018 16:54:42 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Betis Joaquín Sánchez ha asegurado que el técnico verdiblanco, Quique Setién, le ha "alargado la carrera" y le ha hecho "mejor jugador", por lo que espera que los aficionados béticos puedan "seguir disfrutándolo muchos años", aunque es consciente de que su "filosofía" gusta "a cualquiera" y que podría suscitar el interés de otros equipos, antes de reconocer que sigue soñando con "volver a la selección española".

"Quique es entrenador del Betis. Es un grandísimo entrenador. La filosofía de Quique gusta a cualquiera al que le guste el fútbol. Como bético, me gustaría que estuviera muchos años en el Betis e intentar disfrutarlo todo lo posible", señaló ante los medios durante su presentación como nuevo embajador de Historias de Confianza de Reale Seguros junto a la halterófila Lydia Valentín, la cantante Edurne y el Mago Pop.

Así, el centrocampista andaluz explicó que "por supuesto" que le gustaría que continuase en el equipo, recordando además que "tiene contrato". "Nosotros, como béticos, queremos seguir disfrutando a nuestro entrenador. Él está disfrutando en Sevilla y ojalá podamos seguir disfrutándolo muchos años", indicó.

"A mí ya me ha cogido de vuelta. Afortunadamente, con Quique estoy disfrutando de años que a mi edad uno no se lo espera. Quique me ha alargado la carrera y tiene una filosofía que le encanta a cualquiera. Como entrenador del Betis es maravilloso, a cada uno de nosotros nos ha hecho mejor jugador", prosiguió.

En este sentido, aseguró que está en una gran etapa de su carrera junto al técnico cántabro. "Estoy en un momento dulce, disfrutando de todo. Con la madurez se disfrutan mucho más las cosas, te lo tomas de otra manera. Intento aprovechar al máximo cada momento. Siempre digo que somos unos privilegiados", señaló.

Sobre el hecho de que Setién pidiese la camiseta firmada a Sergio Busquets, Joaquín remarcó que "no tiene importancia ninguna que un entrenador le pida la camiseta a un futbolista". "Sé que Quique tiene bastantes camisetas firmadas por jugadores y es un recuerdo para el día de mañana. ¿Que lo hiciera antes del partido? Es una tontería", dijo. "A mí no me la ha pedido todavía", bromeó.

"A VECES SUEÑO CON VOLVER A LA SELECCIÓN"

En otro orden de cosas, el de El Puerto de Santa María reconoció que no pierde la esperanza de poder volver a la selección española, aunque sabe que es "complicado". "Uno vive y sueña con volver a la selección. Lo mío es complicado porque hay muchos jugadores jóvenes y yo estoy en otra etapa de mi carrera. El sueño siempre va a estar ahí mientras esté en activo y mientras tenga las mismas opciones que otros futbolistas. Entiendo perfectamente que no es fácil", expresó.

Aún así, cree que esa opción seguirá viva mientras sea "profesional". "Me encantaría y sueño a veces con volver a la selección, pero no soy ningún 'carajote', no es fácil. La selección tiene grandísimos jugadores y es complicado. Antes, en mi etapa, eran más difícil debutar en la selección. Ahora se dan más oportunidades y opciones. Igual que en su día mi compadre Villa estuvo y pudo disfrutarlo, ¿por qué no yo?", subrayó.

Tampoco rechazó hablar del regreso del barcelonista Jordi Alba a 'la Roja'. "Me alegro, porque Jordi es un futbolista de los que tienen que estar en la selección, es un futbolista diferente. Luis Enrique, como buen profesional y entrenador que es, sabe que tienen que estar los mejores. Me alegro por Jordi, tenemos una relación extraordinaria y ahora mismo está en un momento espectacular", apuntó.

Por otra parte, el gaditano explicó de quién se acordó durante el tanto que marcó el pasado fin de semana al FC Barcelona, que supuso el 0-2 con el que llegaron al descanso. "Se lo dediqué a toda la afición del Betis. El partido del otro día fue espectacular. Estoy feliz, porque ganar en el Camp Nou va a quedar ahí", manifestó.

Además, el verdiblanco habló del buen ambiente que se respira en el vestuario bético. "Cuando vas a trabajar con alegría y con la intención de pasártelo bien... Si ves las mismas caras y se vuelve todo muy rutinario es muy aburrido. Siempre tener de puertas hacia adentro futbolistas que animan el cotarro es importante", expuso.

Por último, analizó también la andadura del equipo en Europa. "Es una competición en la que estamos muy vivos y tenemos una ilusión tremenda. Seguimos primeros; no es fácil, porque jugar tres competiciones requiere una concentración y un trabajo enormes, pero la Europa League nos hace muchísima ilusión. Estamos haciendo un buen trabajo", concluyó.