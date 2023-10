Laporta: "El 'Caso Negreira' lo ganaremos"

"La historia del Barça no se ensucia y estamos en combate permanente"

A los del "madridismo sociológico": "Tengo malas noticias, repetiremos el mejor Barça de la historia"



BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se ha referido este sábado en la Asamblea de Compromisarios del club al 'Caso Negreira' como al "ataque más feroz" que ha recibido nunca la entidad, y ha asegurado que ganarán la causa judicial y que, en esa defensa del club y en "combate permanente" contra el "madridismo sociologógico", lograrán volver a ser el "mejor Barça de la historia" como en su primer mandato.

"Este proceso judicial lo ganaremos. El Barça saldrá absuelto, porque ya les digo que no hemos hecho nada de lo que se nos acusa. El 'Caso Negreira', más pronto que tarde terminará en sentencia absolutoria para el FC Barcelona", aseguró Laporta en el Auditorio 1899, ante parte del Senat (los 1.000 socios más antiguos), personalidades y su Junta Directiva.

El presidente fue claro y conciso: "La historia del Barça no se ensucia". "Me refiero al ataque más feroz en la historia del club, el 'Caso Negreira'. Es una campaña de desprestigio sin precedentes, y entre todos no lo debemos permitir. Nosotros estamos en combate y alerta permanente. Por mucho que busquen, especulen y difamen, no encontrarán nada. No hemos hecho nada de lo que se nos acusa", defendió a la entidad.

Laporta, imputado por el juez que lleva el caso por presunto cohecho y sobornos, volvió a dar su versión, y la del club, sobre lo sucedido con los pagos a Negreira. "En mi primer mandato, había unos servicios arbitrales que se pagaronn con facturas, auditadas. Y aportamos estas pruebas en la causa judicial", añadió.

"Hay otra hipótesis, la del juez, que piensa que este dinero fue para pagar a árbitros y sacar provecho arbitral en partidos, pero no lo prueban porque no lo pueden probar. No hay nada de lo que se nos acusa", aseveró.

Además, lamentó la campaña de desprestigio al club que se ha creado en el marco de este caso judicial. "Este 'Caso Negreira' ha sido aprovechado por algunos que pretenden perjudicar al Barça y a su reputación. ¿Quién son? Algunos a los que no les gusta que el Barça sea 'Més que un club'. Cuando vas por Madrid, te das cuenta de que hay un madridismo sociológico injertado en cada uno de los centros de poder de la capital, es muy evidente", aseguró, a modo personal.

"En ese poder político, mediático y deportivo, en todos los organismos de poder, no solo de fútbol, ves injertado este madridismo sociológico, que no lo pasó bien durante nuestro primer mandato (lo ensalza). Ven que este Barça va cada vez mejor, y encima ven que el presidente que estaba en aquella época gloriosa que les hizo sufrir, es el mismo. Y que el entrenador es Xavi, que era el mejor centrocampista del mundo en el primer mandato y que tiene el estilo de juego interiorizado", prosiguió.

"Y a nivel de fútbol base, volvemos a sacar jugadores que se asimilan a grandes jugadores de la historia. Hacen paralelismos. Y a los madridistas sociológicos no les interesa que se hable de su poder, injertado en todos los ámbitos. Son promotores de esta trama creada para dañarnos, perseguirnos, hacerse con el club y, si de paso, se deshacen de unos de los elementos más importantes de Catalunya, pues ya les va bien", concluyó sobre por qué cree que ese "madridismo sociológico" ataca al club.

A modo de conclusión, Joan Laporta envió un mensaje a esas personas, entidades y organismos que según él van en contra del Barça. "En cuanto a los temores del madridismo sociológico, tengo malas noticias para ellos porque repetiremos el mejor Barça de la historia", asestó.