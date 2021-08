Laporta: "Todos, seamos del equipo que seamos, queremos a Messi en la Liga"

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, insistió este lunes que están haciendo "todo lo posible" para mantener a Leo Messi y que sigue habiendo "muchas posibilidades" de que esto suceda, y además opinó que todos los equipos de LaLiga quieren que el delantero argentino siga en el fútbol español.

"Estamos haciendo lo posible, todavía no lo hemos resuelto del todo, pero sí progresa adecuadamente y en la línea que todos hemos pensado. Dijimos que haríamos todos lo posible dentro de las posibilidades del Barça para contar con Leo y estamos en este proceso", afirmó Laporta este lunes durante la presentación de Emerson Royal como nuevo jugador del FC Barcelona.

El dirigente cree que "sigue habiendo muchas posibilidades" de mantener al argentino, "sobre todo" porque el '10' "quiere seguir". "Tenemos que conseguir que continúe. Estamos intentando resolver cuestiones que son importantes para ambas partes", admitió.

"Sé que Leo quiere quedarse y valoro mucho que para el mejor jugador del mundo su prioridad sea continuar en el Barça, eso lo pone todo bien encaminado", indicó. "Cada noche tengo dulces sueños cuando pienso en Leo Messi, espero que continúen", añadió con una sonrisa preguntado sobre cómo dormía sin todavía haber alcanzado un acuerdo.

Laporta remarcó que todos los jugadores que han ido incorporando lo han hecho "bajo los parámetros del 'fair play'" de LaLiga. "Tal y como lo entendemos, se pueden inscribir todos. A partir de ahí, si es posible, pedimos más flexibilidad de LaLiga, tal y como han hecho otras ligas, para que haya un margen mayor 'fair play' y así tengamos más posibilidades de incorporar algún jugador más", subrayó.

En este sentido, agradeció las palabras del presidente del Getafe, Ángel Torres, pidiendo más flexibilidad a LaLiga para poder retener al argentino. "Comparto y agradezco sus palabras, pero no me atrevo a pedir al resto de presidente lo que tienen que hacer. Todos queremos a Leo en la Liga, seamos del equipo que seamos, porque es un jugador de referencia mundial, el mejor del mundo y siempre eso ayuda a promover LaLiga por todo el mundo", recalcó el dirigente blaugrana.

Laporta no escondió que no están "en una posición de fuerza para hacer algunas inversiones" y aseguró que siguen contando con Antoine Griezmann. "Tiene contento al entrenador porque es un profesional, luchó como el que más contra el Stuttgart, pero estamos abiertos porque en el mercado hay interés por él. La situación está en el mismo punto, si no se da el que él quiera dar el paso, tiene contrato y hay que respetar los contratos", puntualizó.

NUEVO DURO MENSAJE A ILAIX MORIBA

"Es posible lo que tenía en mente a finales de mayo, hay obstáculos importantes, pero todavía tenemos tiempo para hacerlo posible y soy optimista porque todo está yendo bastante bien y las incorporaciones que hemos hecho y los chicos que han subido de la cantera, todos juntos nos está permitiendo tener un equipo muy competitivo", comentó Laporta sobre el nuevo proyecto.

El presidente del FC Barcelona ve "mucha ilusión y espíritu de equipo" en el vestuario, donde Ronald Koeman está "muy motivado porque ve que la plantilla está cada vez más compensada". "Hay muy buen ambiente, con algunos jugadores en fase de llegar a acuerdos, y se lo quiero agradecer a todos ellos porque han mostrado sus ganas de que sea una temporada de éxito y han priorizado a la institución por encima de intereses personales".

"He hablado con los capitanes y la mayoría de jugadores, me gusta mucho la actitud de los veteranos que están acogiendo a los jóvenes y dándoles buenos consejos, y me ha gustado mucho la intensidad en el juego y que tengamos un sistema de juego atractivo", prosiguió.

Finalmente, envió de nuevo un mensaje contundente a Ilaix Moriba. "Es un caso que vamos a intentar que no se repita más. Tiene un año de contrato y no quiere renovar de acuerdo a las condiciones del club", afirmó.

"Esta es una situación que no aceptamos y por lo tanto tenemos que actuar para lanzar un mensaje de cual es la política que implantamos para la cantera. Es un gran jugador y si no quiere renovar, sabe que hay otras opciones, lo que no queremos es que jugadores que se han formado aquí y les quede un año no quieran renovar", avisó.

A Laporta está situación le sabe "muy mal porque se le han dado oportunidades y ha podido demostrar su calidad". "Pero por encima de todo está el grupo y no nos pueden plantear pulsos. El jugador y quien lleva su carrera deberían recapacitar para llegar a un acuerdo. Me sabe mal echar un pulso con alguien tan joven y que no se reconozca lo que ha hecho el Barça. No aceptaremos que deje el club sin dejar ningún beneficio", sentenció.