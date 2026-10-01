La Liga F desplegará un récord de 16 cámaras en el Barça-Real Madrid

Archivo - Partido de la Liga F Moeve entre Real Madrid y Barça Femení - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Liga F Moeve desplegará un récord de 16 cámaras para la retransmisión televisiva del 'Clásico' entre el Barça Femení y el Real Madrid CF del próximo domingo 4 de octubre (17.00 horas) en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 6 del campeonato, en una cita histórica al ser el primer duelo liguero entre ambos en este escenario que además estrenará por primera vez en la competición la 'Ref-cam' para ofrecer una perspectiva inmersiva de la labor arbitral.

La retransmisión, que emitirá en exclusiva la plataforma DAZN, incluirá un amplio dispositivo para acercar al espectador detalles e imágenes inéditas en la competición. Entre las principales novedades técnicas destaca la cámara situada en la figura arbitral ('Ref-cam'), que situará al aficionado en el centro de la acción, junto a la incorporación de un minidron sobrevolando el terreno de juego y una 'Pole-cam' ubicada detrás de una de las porterías para captar movimientos aéreos sobre el larguero.

El dispositivo técnico se completará con tres cámaras de súper cámara lenta ('Super Slow Motion') para analizar las jugadas clave, gestos técnicos y celebraciones, además de dos minicámaras instaladas en las porterías y otra en el túnel de vestuarios para captar la salida de las futbolistas.

La realización televisiva sumará además una cámara cinematográfica para pasajes específicos y una DSLR --cámara réflex digital de objetivo único-- orientada a trasladar el ambiente de las gradas del feudo barcelonista.

Este 'Clásico' será el primero de la Liga F Moeve que se dispute en el nuevo Spotify Camp Nou, con un aforo todavía limitado a unos 62.600 espectadores por las obras en el feudo 'culer'. Anteriormente, ambos equipos jugaron en el antiguo Spotify Camp Nou en la Liga de Campeones, destacando los cuartos de final de marzo de 2022 con un récord histórico de 91.553 asistentes.

Con este despliegue de "máximos recursos técnicos e innovadores", según la patronal del fútbol femenino español, la Liga F refuerza su "apuesta por la excelencia audiovisual y los nuevos formatos narrativos" con el objetivo de continuar impulsando el valor de su producto televisivo en los encuentros de máxima relevancia.