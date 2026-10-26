Mbappé: "Ganar y estar todavía en la Liga es importante"

FC Barcelona - Real Madrid CF - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé valoró como "una victoria de equipo" el 1-2 de este domingo sobre el FC Barcelona en el Camp Nou, y confió en seguir la racha personal, autor de los dos goles de los blancos, y colectiva "para ganar la Liga".

"Una victoria de equipo, el protagonista es el equipo, el grupo. Sabíamos que teníamos que hacer un partido de equipo y nos hemos preparado bien, porque hemos jugado bien. Hemos sacado todo lo que tenemos. Ganar y estar todavía en la Liga es importante. Hay que seguir. Sabemos que es un gran partido pero cuenta como tres puntos y hay que recoger muchos puntos para ganar la Liga", dijo en declaraciones a Real Madrid TV que recoge Europa Press.

El francés firmó un doblete para conquistar la Ciudad Condal y llegó a los 100 tantos de blanco. "Muy feliz. Todo el mundo sabe que me gusta meter goles, pero hoy es un detalle, lo más importante es la victoria de equipo y va a dar mucha confianza al grupo. Goles voy a meter muchos goles", comentó.

"Si queremos esperar cosas lo tenemos que hacer en grupo. El que dice que no hay calidad es un mentiroso pero tenemos que hacer todo como equipo. El Real Madrid tiene que ganar los partidos y tenemos que seguir. Cinco partidos no cuenta nada, queremos ganar todos. Es un buen mensaje hoy pero no se acaba la temporada, descansar y próxima semana en Santander meter la misma intensidad", terminó.