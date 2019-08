Messi: "Tenía muchas ganas de ir a Dortmund"

Publicado 29/08/2019 22:29:24 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El capitán del FC Barcelona, Leo Messi, desveló que tenía "muchas ganas de ir a Dortmund", por lo que le transmite el Signal Iduna Park, y calificó de "lindo" el Grupo F con Borussia, Inter Milán y Slavia Praga.

"Un Dortmund que tenía muchas ganas de ir porque no conozco ese estadio, nunca jugué ahí, y siempre me transmitía buenas sensaciones ver la gente y el equipo en sí. El Inter, que no pude jugar el año pasado por lesión en Italia, y el Slavia que creo que es la primera vez que jugamos en la historia. Un lindo grupo y un desafío", dijo en declaraciones a los medios del club.

Messi, que tendrá que afinar con su recuperación ya que el debut del Barça será precisamente en Dortmund el 17 de septiembre, recibió el premio al mejor delantero de la pasada Champions durante el sorteo celebrado en Mónaco este jueves. "Es un lindo mimo para empezar el año aunque no es el objetivo lograr premios individuales", apuntó, antes de seguir analizando la fase de grupos.

"Es un grupo difícil como esperábamos. La Champions hoy por hoy está más igualada que nunca, es muy difícil ganar a cualquiera, por eso es una competición tan linda, tan especial, porque están los mejores. Intentaremos desde el principio transmitir la ilusión", dijo.