El Metropolitano dicta otro episodio de máxima exigencia entre Atlético y Barcelona

Archivo - El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez y el centrocampista del FC Barcelona Marc Bernal disputan el balón. - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentarán este sábado (21.00 horas) en el Riyadh Air Metropolitano durante la jornada 30, en uno de los duelos más determinantes para el desenlace de LaLiga EA Sports y con intereses cruzados, por las posiciones nobles para los rojiblancos y directamente en la lucha por el título en el caso de los blaugranas.

Todo ello, en un contexto marcado por la acumulación de partidos entre ambos conjuntos en distintas competiciones, a tenor de su reciente semifinal en la Copa del Rey Mapfre y porque esa serie volverá a vivir un nuevo episodio el próximo miércoles en el Spotify Camp Nou con la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Una vez más el calendario muestra su cara más caprichosa y cruel a partes iguales para el Atlético de Madrid poniendo en su camino un triple enfrentamiento ante el Barcelona en diez días. Esta trilogía de duelos entre madrileños y catalanes ve su inicio este fin de semana en un choque que los pupilos de Diego Pablo Simeone afrontan faltos de exigencia competitiva en Liga, pero con la necesidad de recuperar la tercera plaza ahora en manos del Villarreal por un punto.

Para ello, apela a su fortaleza como local, donde tan solo el Real Betis (0-1) ha logrado salir con el botín de los tres puntos bajo el brazo, un hecho que convierte al Metropolitano en uno de los escenarios más exigentes del campeonato. Y con esa empresa llega el equipo de Hansi Flick a Madrid, encabezando la tabla clasificatoria y sintiendo la presión que ejerce el Real Madrid, a cuatro puntos.

Por ello, llegan con una dinámica sólida encadenando cinco triunfos consecutivos y con la intención de reforzar su ventaja en la clasificación en un tramo decisivo del curso. Además, encaran la cita con sed de venganza tras el amargo sabor de la Copa del Rey MAPFRE que les privó de soñar con el triplete a final de temporada.

Y es que el duelo adquiere una dimensión especial por los precedentes inmediatos entre ambos equipos, que protagonizaron una intensa eliminatoria en las semifinales de la Copa con recuerdo dulce para los colchoneros (4-3, en el global). Este cruce estuvo marcado por la contundente victoria 4-0 en Madrid, en un partido marcado por la eficacia rojiblanca al contragolpe, aunque el Barcelona reaccionó en la vuelta con un 3-0 insuficiente para evitar la eliminación.

Esta alternancia de resultados refleja la igualdad de un cara a cara que, sin embargo, en clave liguera cayó del bando culé con victoria por 3-1 en su duelo de la primera vuelta disputado en el Camp Nou. Más allá de la clasificación, el encuentro se enmarca en un calendario de máxima exigencia para ambos, que afrontan un abril con varios entre sí y en diferentes torneos, incrementando su carga estratégica y emocional.

En ese sentido, el partido de Liga aparece como un primer termómetro antes de los compromisos europeos, con opción de marcar tendencia tanto en lo anímico como en lo competitivo, aunque con aroma más determinante para los visitantes por su exigencia en defender el liderato ante un cuadro local que tiene la vista puesta en las otras dos competiciones restantes con la final de la Copa en La Cartuja entre ceja y ceja.

Así, el 'Cholo' Simeone cuenta con las bajas confirmadas de Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza y del portero Jan Oblak -que ya vuelto a entrenar con el grupo y estará listo para la Champions-, y de los sancionados Marcos Llorente y Johnny Cardoso; por ello, la confección del once titular se antoja como un rompecabezas, al que se le añaden las dudas del zaguero Marc Pubill y del delantero Alexander Sorloth.

Por su parte, Flick también ha aligerado la enfermería, en la que solo se mantienen Andreas Christensen y Frenkie de Jon y a la que se ha sumado el atacante brasileño Raphinha, lesionado en el bíceps femoral con la 'canarinha' y que se ausentará algo más de un mes en un tramo vital para el Barça. A cambio, regresan tanto Jules Koundé como Alejandro Balde.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Baena, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Ferran Torres.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C.Balear).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/DAZN.