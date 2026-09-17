El Metropolitano, la gran asignatura pendiente del Real Madrid

Archivo - Vinícius Júnior (Real Madrid CF), ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Real Madrid y Atlético de Madrid disputan este domingo (16.15 horas) el derbi de la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2026-27, en un Riyadh Air Metropolitano que se ha consolidado en los últimos años como uno de los feudos más inhóspitos e indescifrables para el conjunto merengue, que no gana allí desde 2022.

El equipo madridista, ahora entrenado por José Mourinho, que nunca se ha enfrentado al Atlético en su actual estadio, vuelve a un escenario donde, en las últimas temporadas, se diluye. Así ocurrió, de forma estrepitosa, el curso pasado, cuando por estas alturas, y cuando el conjunto dirigido entonces por Xabi Alonso estaba invicto, sufrió un rapapolvo en forma de goleada (5-2).

Aquella fue la quinta visita consecutiva sin ganar de los blancos, que solo han sumado un punto de los últimos nueve en disputa en el Metropolitano en Liga. Y es que desde que el feudo rojiblanco abrió sus puertas en la temporada 2017-18, el Real Madrid solo ha podido arañar 2 victorias en sus 11 visitas en todas las competiciones, cediendo 4 empates y cosechando 5 derrotas.

Menos del 20% de triunfos para el Real Madrid como visitante ante el Atlético, lo que refleja la exigencia extrema que supone acudir al Metropolitano. De hecho, la última victoria merengue ante su rival vecino en el distrito de San Blas-Canillejas fue el 1-2, con goles de Rodrygo Goes y Fede Valverde en la primera parte, del 18 de septiembre de 2022, hace ahora cuatro años.

Y para llegar al primer triunfo blanco en la avenida Luis Aragonés hay que remontarse a febrero de 2019, cuando el equipo merengue ganó 1-3, en un duelo marcado también por la celebración del galés Gareth Bale, con un corte de mangas dedicado a la grada, una vez convirtió el tercer y definitivo tanto.

El feudo rojiblanco fue, de hecho, el único estadio capaz de hacer descarrilar la impoluta trayectoria del Real Madrid en el curso 2023-24. Allí encajó su única derrota liguera de la temporada (3-1) y cayó eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey tras un agónico 4-2 en la prórroga.

A este bagaje se suman los intensos cruces continentales, como el de la temporada 2024-25. El Real Madrid logró sellar en el Metropolitano el pase a cuartos de final de la Champions esa temporada en una dramática tanda de penaltis, pero lo hizo tras caer por 1-0 en los 120 minutos reglamentarios, con Vinícius Júnior fallando un penalti clave.

El Metropolitano es el territorio más hostil para la entidad madridista en la época moderna, con un Atlético que siempre consigue, aupados por una afición ferviente, poner en aprietos a los blancos. Prueba de ello es que, en 11 visitas, solo ha dejado la portería a cero en 2 ocasiones, y ambas acabaron en empate sin goles.