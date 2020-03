Miembros de la Directiva de AFE piden a Aganzo que desmienta que ofreció jugar cada 48 horas

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) han pedido al presidente de dicho organismo, David Aganzo, que desmienta públicamente que hubiera ofrecido al presidente de LaLiga, Javier Tebas, jugar cada 48 horas para acabar LaLiga Santander y SmartBank tras el parón por la crisis del coronavirus.

En un comunicado remitido a Europa Press, firmado por el vicepresidente de AFE Jesús Barbadilla y los vocales Sergio Piña, Armando Lozano y Xavier Oliva, los miembros de la Directiva consideran que el "prestigio de los futbolistas se ve pisoteado y cada minuto crece la indignación entre los mismos".

"No salir públicamente a desmentir la información de 'OK Diario' acrecienta la opinión de que da por válido que nos ha vendido, que no le importa la salud de los futbolistas y que miserablemente ha querido aprovechar la actual situación de pandemia para sacar provecho económico", denuncian.

Asimismo, estos miembros de AFE indicaron que desde hace meses David Aganzo "oculta información importante" a la mayoría de miembros de la Junta y que toma las decisiones "de manera unilateral". "Los aquí firmantes nos hemos distanciado y mostrado nuestra total disconformidad en cuanto a la manera de actuar y de gestionar la asociación por parte de Aganzo en estos dos años al frente de AFE. En caso de ser cierta la información, Aganzo debería dimitir de inmediato", pidieron.

A juicio de 'Jesule', Piña, Lozano y Oliva, la información sobre la presunta oferta a Javier Tebas de jugar partidos cada 48 horas para recuperar las jornadas aplazadas por la crisis por el COVID-19 se habría hecho "a espaldas" de estos miembros de la Junta Directiva.

"Estamos totalmente en contra de que los futbolistas tengamos que jugar cada 48 horas y menos que se vincule a un aumento salarial. Exigimos al presidente de AFE, como afiliados y miembros de la Junta Directiva, que estas informaciones sean desmentidas de inmediato, en el plazo de 24 horas por David Aganzo y que exija la rectificación a OK Diario", añadieron, los exfutbolistas, que se reservan adoptar las "acciones pertinentes".