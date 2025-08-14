Milagros Martín refuerza la banda izquierda del Costa Adeje Tenerife

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Costa Adeje Tenerife ha presentado este jueves como su nueva jugadora a la lateral argentina Milagros Martín, de solo 18 años, que llega a la isla procedente del fútbol sudamericano tras participar recientemente en la Copa América Femenina con la selección albiceleste.

Tras un acto en la sede central de Binter, patrocinador del Tenerife Femenino, la propia futbolista se mostró ilusionada. "Vengo con muchas ganas de aprender, de crecer y de ayudar al Costa Adeje Tenerife a lograr sus objetivos. Soy una jugadora técnica que me desenvuelvo en la banda izquierda. Sé que será una oportunidad única y estoy muy feliz de que sea en Tenerife", expresó la nueva jugadora blanquiazul.

El presidente del Tenerife Femenino, Sergio Batista, valoró esta incorporación. "Milagros representa el talento joven que queremos sumar al proyecto. Tiene calidad, carácter y un recorrido que, pese a su juventud, ya es muy prometedor. Estamos seguros de que se adaptará perfectamente al equipo y a la isla", dijo al respecto.

Luego el director deportivo del club, Jordi Torres, desgranó a su nuevo fichaje. "Es una lateral joven con gran proyección, capacidad defensiva y profundidad en ataque. Su experiencia internacional le ha dado un plus de madurez que nos vendrá muy bien", comentó.

Con la llegada de Martín, el Tenerife "gana solidez en el lateral izquierdo" gracias a una jugadora joven "ya habituada a competir al más alto nivel", según indicó la entidad tinerfeña en su página web. "Su experiencia y su reciente paso por la Copa América encajan con la ambición del club de afrontar la temporada 2025/26 como un equipo sólido, competitivo y con proyección de futuro", acabó la misma nota.