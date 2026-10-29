Monchi: "Eder Sarabia era el entrenador que reunía las condiciones más acordes"

Archivo - El nuevo director general deportivo del RCD Espanyol, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' - RCD ESPANYOL - Archivo

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del RCD Espanyol, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', ha afirmado este jueves que la elección de Eder Sarabia para el banquillo blanquiazul responde a una visión de futuro para salir del descenso y consolidar un proyecto reconocible, tras comunicar la destitución a Manolo González al término del encuentro ante el Sestao.

"De lo que había en el mercado, analizadas todas las opciones, Eder Sarabia era el entrenador que reunía las condiciones más acordes de lo que queremos que sea el proyecto del Espanyol", ha manifestado Monchi en rueda de prensa. "Viendo un poco su trayectoria, nosotros tenemos que establecer una serie de plazos en la mejora del equipo", ha explicado.

El primer plazo es salir de la zona baja y después "pensar un poco más allá". "El Espanyol esta temporada ha de dar un paso adelante. Viendo la clasificación cuesta, pero los profesionales hemos de tener unas miras más profundas. Quedan muchos partidos, mucho margen. Primero hay que apagar un fuego, importante, y después poner bases de presente, medio y largo plazo", ha manifestado.

El ejecutivo perico ha detallado las razones que han llevado a la contratación de Sarabia, quien cuenta con contrato firmado hasta 2028 pero deberá cumplir dos partidos de sanción antes de sentarse en el banquillo en competición liguera. "Eder ya es entrenador y está inscrito como entrenador del Espanyol. Mañana no se va a sentar y el primer partido que se sentará en el banquillo en LaLiga será en Bilbao", ha precisado.

Respecto a las dudas surgidas en el entorno sobre el perfil del nuevo entrenador, el director deportivo ha defendido su valía. "Desde que empecé a hablar con Eder solo me ha transmitido mucha ilusión, muchas ganas, mucha hambre y deseando empezar a entrenar. Ha formado un cuerpo técnico con muchas ganas, gente joven y un magnífico perico como Álvaro González. Es una persona capacitada, ahí está su hacer en Andorra y Elche", ha detallado.

DESTITUCCIÓN DE MANOLO GONZÁLEZ

Sobre el proceso de salida del anterior técnico, Monchi ha querido salir al paso de las críticas recibidas por las formas en las que se produjo la comunicación tras el partido de Copa del Rey. "Dar las gracias a Manolo por lo fácil que ha sido trabajar con él, por la cercanía, profesionalidad y dedicación. Solo tengo palabras de agradecimiento", ha comentado.

"Si es tarde o no esta tarde... hay un juez en el mundo del fútbol y en la vida que son los resultados, y desgraciadamente no estaban acompañando. Intentamos darle la máxima confianza y cariño para intentar que esos resultados cambiaran y desgraciadamente no cambiaron", ha explicado.

En esta línea, ha profundizado en los detalles de la conversación mantenida con el técnico saliente antes de regresar a la capital catalana. "He leído y escuchado que la destitución de Manolo fue de poca educación y ya digo yo que educación tengo mucha. Se le comunica en el vestuario, en una conversación totalmente cariñosa y afectiva, desde el dolor personal. La alternativa era llegar a Barcelona, comunicarlo en el estadio o al día siguiente", ha defendido.

"Me monto en el bus desde Sestao a Vitoria y después me monto en el avión. Él me dice a ver qué hace en el partido contra el Villarreal, lo hablamos y cuando llego a Barcelona le digo que no va a continuar. Habría sido reírme de él sentarme a su lado en el avión y no decirle nada sobre su futuro. La destitución está hecha desde el máximo respeto, creyendo que era el momento", ha remarcado.

Monchi ha reconocido que la decisión se gestó tras el choque copero. "No me arrepiento de nada, sería ventajista. Tomé la decisión en mayo que creía la justa y era la de que siguiese. La decisión de prescindir de él se toma cuando acaba el partido de Sestao porque ya difícilmente era posible retomar el tema. Se acumulan circunstancias negativas, pero no hay nada decidido hasta después del partido contra el Sestao", ha apostillado.

PLANTILLA Y SITUACIÓN EN EL MERCADO

En relación con el estado del plantel blanquiazul, Monchi ha dejado claro que el equipo tiene capacidad para asimilar las ideas del cuerpo técnico entrante, descartando evaluar de forma inmediata el mercado invernal. "El mercado de invierno está muy lejos, hay nuevo entrenador y tendrá que analizar. Esta plantilla tiene mimbres para lo que quiere Eder", ha argumentado.

En cuanto a la posibilidad de situar a Sergio García en el banquillo del primer equipo, Monchi ha fundamentado la decisión de no precipitar los plazos del técnico del filial. "Ha de ir quemando etapas. Estamos muy contentos con él, por lo que está haciendo en cuanto a resultados y trabajo. Es un trabajo de futuro y no era el momento ahora de precipitar su presencia", ha afirmado.

AUTOCRÍTICA Y EXIGENCIA AL VESTUARIO

El máximo responsable de la parcela deportiva ha asumido su cuota de responsabilidad por el rendimiento ofrecido por el equipo. "Me siento culpable de la situación actual. Todos, y yo el primero, hemos de dar más. Los jugadores también. He hablado con los capitanes y la plantilla y han de darse cuenta de que la cuerda se rompe por el lado más fácil, pero ellos también tienen culpa. Han de hacer autocrítica y dar un paso adelante", ha reclamado.

Asimismo, ha analizado el rendimiento general del grupo y de los fichajes incorporados. "El rendimiento de los fichajes es paralelo al del equipo. No estamos finos y no hay rendimientos generales ni individuales por encima. Vivimos prácticamente en la Ciudad Deportiva y tratamos de exigir", ha expuesto.

Finalmente, Monchi se ha referido a su momento personal al frente del área deportiva. "No está siendo mi mejor año a nivel personal. Gestionar una destitución es un plus más a una serie de problemas que me están llegando este año. Lo gestiono desde el dolor y la frustración, pero también desde la profesionalidad que se me exige", ha concluido.