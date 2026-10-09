Mourinho: "Mbappé no ha fallado al Real Madrid ni a sus obligaciones"

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa en Valdebebas. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, aseguró este viernes que el francés Kylian Mbappé "no ha fallado al Real Madrid ni a sus obligaciones", por lo que calificó la polémica que ha rodeado al delantero durante el parón internacional, tras su lesión, como "ridículo".

"Si pasa eso -juicio del Bernabéu- será una gran victoria para vosotros. En las últimas semanas pensaba que había casos suficientes en el mundo del fútbol, pero no es suficiente. Con casos como el del City, viejos casos como el que a vosotros os gusta mucho hablar (Negreira), la situación de Cristiano y su entrenador en mi país... Tantos casos para alimentar vuestro trabajo, pero no es suficiente. Me ha parecido ridículo", expresó el luso en rueda de prensa antes de enfrentarse al Villarreal CF este sábado (21.00) en el Santiago Bernabéu.

Mourinho defendió que "un jugador lo es 24 horas" y es "un ser humano que se puede equivocar, pero que tenga el sentido de la responsabilidad". "Yo no miento, puedo intentar escapar e intentar ser inteligente, pero no miento. En este periodo los jugadores han sido ejemplares, hemos trabajado mucho para tenerlo todo definido, todos han cumplido. Los lesionados han vuelto a Valdebebas inmediatamente, con sus planes de recuperación. Los sancionados, como Arda (Güler), yo le he dado dos días libres. Los que tenían lesiones importantes han estado cada día", relató.

"La historia de la rodilla de Mbappé no se puede olvidar, ha buscado un diagnóstico externo que coincide con el del Real Madrid. Vosotros no tenéis que saber el detalle de la recuperación. Después entramos en el campo de la búsqueda de problemas. Los problemas del fútbol no han sido suficiente para vosotros", prosiguió.

Y entró a valorar las informaciones que han circulado en los últimos días sobre Mbappé. "Primero una discoteca, que no era discoteca, sino una cosa de la Semana de la Moda en París. Después la bicicleta en Suiza que era un hotel con un par de bicicletas para ir a la zona central de restaurantes, y parece que estaba haciendo la Vuelta a Suiza", ironizó, antes de abordar también una imagen de Dean Huijsen sostiene su teléfono móvil con una mano y el volante del coche con la otra. "Pasó a ir a 200km/h siendo un criminal. Queréis una historia", criticó a los medios.

"Yo os doy la historia. Es la primera vez en los últimos 10 años que el Real Madrid llega a mitad de octubre sin un único jugador lesionado. Los jugadores que están lesionados son de la temporada pasada. Militao, Rodrygo, Asencio, Mendy. Es una buena historia, pero no os gusta", añadió.

Y volvió al tema Mbappé. "Este es uno de vuestros objetivos, no es necesario ser Einstein para entender que la dinámica conduce exactamente a esto. Yo del Bernabéu no comento, respeto al Bernabéu, mi esperanza es que el Bernabéu sea capaz de ser justo, inteligente, ser capaz de leer entre líneas", dijo.

"Yo prometo al Bernabéu que cuando un jugador de Real Madrid no se comporte como tal, cuando falle como jugador de Real Madrid y no cumpla con sus obligaciones como jugador o como ciudadano, no verán a ese jugador ni sentarse en el banquillo, no van a tener la oportunidad de pitarlo, porque va a estar en casa. Esto significa que mañana Mbappé va a jugar, y si va a jugar es porque estoy seguro de que no ha fallado al Real Madrid ni a sus obligaciones", defendió.

El luso analizó también el momento del Real Madrid y utilizó unas palabras del técnico del Arsenal, Mikel Arteta, recién renovado, en las que afirmaba que su equipo estaba "todavía empezando", con "muchas cosas por hacer", después de casi siete años en el banquillo 'gunner'. "El Real Madrid viene de un periodo complicado en las últimas dos temporadas, lo que para otros sería una situación normal, y es porque ha ganado tanto que todo tiene una dimensión diferente", argumentó.

"Necesitamos tiempo para mejorar cosas. Perdimos contra el Atlético de Madrid porque el partido debería ser 11 contra 9 y fue 11 contra 11, pero yo como entrenador no me puedo cerrar en esto y tengo que buscar mejorar en cosas que están bajo nuestro control", expresó.

El próximo rival será el Villarreal, un "rival complicado, de Champions, de nivel alto que juega muy bien" y "que no tiene todavía los puntos que va a tener". "Tenemos la necesidad de sacar los puntos, la preparación no ha sido fácil, nos quedamos aquí con cinco jugadores. No ha sido la semana perfecta", analizó, antes de avanzar que Fede Valverde es duda y que Éder Militao todavía no está para jugar.

Finalmente, Mourinho explicó el concepto de meritocracia y puntualizó que también hay que atender a los "momentos" de cada jugador. "Hay diferentes estrategias para intentar que el jugador mejore. Una es obviamente la meritocracia pura y si no estás bien, estás fuera, pero esto tiene sus riesgos", afirmó.

"Vinícius quiere mucho estar bien, quiere ser el Vinícius que gana partidos, que gana títulos, que gana Champions, que marca la diferencia. Me pone mal sentir este dolor que él siente siendo un chico que, para mi sorpresa, es extraordinario, que está trabajando muchísimo para volver. Vamos a intentar encontrar un modo de ayudar al jugador. Vinícius es un jugador de otro mundo y me hace mal al corazón que la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, no lo está ayudando, merece ser ayudado", concluyó sobre el brasileño.