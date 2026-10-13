Niko Kovac renueva hasta 2029 con el Borussia Dortmund

Niko Kovac durante un partido del Borussia Dortmund - Bernd Thissen/dpa

DORTMUND (ALEMANIA), 13 (dpa/EP)

El Borussia Dortmund alemán anunció este martes la renovación del contrato del técnico Niko Kovac hasta el 30 de junio de 2029 como premio a ir "por muy buen camino" desde que accedió al cargo a principios del año 2025.

"Con Niko Kovac vamos por muy buen camino desde que asumió el cargo hace algo más de un año y medio. La renovación con Niko es también una clara señal de constancia y estabilidad en el Borussia Dortmund", declaró en un comunicado el director deportivo general del Dortmund, Lars Ricken.

El entrenador croata se hizo cargo del Borussia Dortmund a principios de 2025 cuando el equipo ocupaba el undécimo puesto de la clasificación en la Bundesliga alemana, y la temporada pasada logró que el equipo quedara subcampeón liguero, sólo por detrás del Bayern Múnich.

"Juntos hemos impulsado una clara evolución y hemos sentado bases importantes para el futuro. Queremos seguir construyendo sobre ello. Tenemos una idea clara de cómo jugamos al fútbol, cómo nos comportamos como equipo y qué se necesita para alcanzar nuestros objetivos", subrayó Niko Kovac en el comunicado.