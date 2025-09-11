El Oviedo actuará "con toda la dureza" que pueda con el aficionado que insultó de forma racista a Mbappé

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo dejó claro este jueves que "actuará con toda la dureza" que le permitan sus estatutos con el aficionado que fue detenido el miércoles por insultar de forma racista al futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé el pasado 24 de agosto en el duelo entre ambos equipos en el Carlos Tartiere.

La Policía Nacional detuvo el miércoles a este aficionado por escenificar gestos y sonidos racistas en el momento en que Kylian Mbappé marcó el primer gol y después de haber iniciado una investigación tras la denuncia de LaLiga. El análisis de las imágenes y vídeos permitió individualizar la acción de un seguidor ubicado en la grada de animación local y que simuló con sus gestos corporales la imitación de un mono, gesticulando con su boca sonidos compatibles con la onomatopeya 'Uh, uh, uh'.

Las gestiones posteriores lograron identificar al aficionado, el cual fue detenido por un delito contra la integridad moral y un delito de odio, y, tras prestar declaración en sede policial, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 en funciones de guardia de Oviedo.

El Oviedo informó que había mantenido este jueves "una reunión con los mandos policiales correspondientes" tras la identificación y arresto por parte de la Policía Nacional por estos hechos y recalcó que "no tiene acceso, por el momento, y en base a la ley de protección de datos, a la identidad del aficionado imputado".

Además, detalló que será su Comité de Disciplina Social, "quien decida las medidas disciplinarias que se aplicarán al imputado" en base al Reglamento Interno de la entidad. "En el momento en el que el club reciba, a través del organismo competente, los datos del aficionado mencionado, se ejecutará la sanción interna estipulada por el citado comité", subrayó en un comunicado en su página web.

El Real Oviedo celebró que "la comunicación y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido constante, fluida y transparente en todo momento, respetando los tiempos de las investigaciones y sin desvelar ningún tipo de información confidencial al que la entidad no tiene acceso".

"Por último, y tal y como pronunció nuestro presidente Martín Peláez, desde los primeros indicios de que pudiera haberse producido un hecho de estas características en el Carlos Tartiere, el club rechaza de forma contundente cualquier tipo de comportamiento que atente contra la violencia, racismo, xenofobia, y la intolerancia en el deporte, y actuará con toda la dureza que estatuariamente sea posible para erradicar este tipo de actitudes en nuestro estadio", añadió el conjunto asturiano.

En este sentido, la entidad ovetense, aunque recordó que "este comportamiento es completamente aislado al sentir de la siempre ejemplar afición oviedista", ofreció "una sincera disculpa tanto al Real Madrid como a su jugador Kylian Mbappé, que fue objeto de este lamentable acontecimiento".