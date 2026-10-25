Pedri: "Hay que mejorar, pero una Liga no se gana aquí"

Pedri, FC Barcelona - Real Madrid - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Pedri lamentó que no hicieron un buen partido este domingo en la derrota (1-2) contra el Real Madrid en la décima jornada de LaLiga EA Sports, y quiso pasar página y pensar en "mejorar" ya que la temporada es "muy larga".

"En general no hemos hecho un gran partido. La primera parte no hemos sido nosotros. Faltaron muchas cosas que podíamos hacer mejor. Es verdad que en la segunda hemos empatado y nos encontrábamos mejor, y llega el gol de ellos en una transición que lo sabíamos, que no la hemos defendido bien y ellos tienen calidad arriba", afirmó en declaraciones a Dazn que recoge Europa Press.

El jugador canario explicó algunas de las claves que le faltó a un Barça que no aprovechó la opción de alejar a los blancos en la clasificación. "Sobre todo ritmo de balón. En la primera parte fuimos muy lentos, tuvimos muchas pérdidas tontas y contra estos equipos se pagan. Hay que mejorar, son tres puntos, queríamos ganar el Clásico delante de nuestra gente, pero esto es muy largo", dijo.

"La Liga es muy larga, es un partido que todos queremos ganar, no ha podido ser pero ya hay que pensar en el siguiente. Una liga no se gana aquí", terminó, tratando de superar una dolorosa derrota, sabiendo que la temporada aún tiene muchos puntos en juego.