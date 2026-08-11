Aficionados del Liverpool piden explicaciones al club sobre el consorcio de Jeff Bezos

Archivo - La grada de animación del Liverpool durante un partido de Premier League en el Estadio Anfield. - Europa Press/Contacto/Cody Froggatt - Archivo

LONDRES (REINO UNIDO), 11 Ago. (dpa/EP) -

La peña del Liverpool Spirit of Shankly ha demandado este martes al club que informe sobre la participación que tendrá el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su consorcio en la entidad, al considerar que conocer los detalles de la operación es "fundamental", después de que transcendiera la posible venta del 30% de sus acciones.

"Reiteramos que, dados los acontecimientos que llevaron a la compra del club por parte de Fenway Sports Group, quién es su propietario del club y cómo lo controla -anteponiendo los intereses del Liverpool FC y de sus aficionados- es fundamental para todos nosotros", expresó Spirit of Shankly en el comunicado.

Y es que, los aficionados de esta peña se mostraron preocupados por esta noticia, ya que dudan de la experiencia previa de Bezos como inversor en equipos deportivos, pese a que en el pasado se le relacionó con la posible adquisición del equipo de la NFL Washington Commanders y, anteriormente, de los Seattle Seahawks.

Sin embargo, el fundador de Amazon, cuyo patrimonio está estimado en 210.000 millones de euros, forma parte de un grupo en el que también se encuentra el cofundador de Facebook, Eduardo Saverin, y que está encabezado por Amit Bhatia, yerno del magnate indio del acero Lakshmi Mittal. Bhatia es el único integrante del consorcio con experiencia, después de haber sido copropietario y director del Queens Park Rangers inglés durante 18 años.

"La última noticia sobre la venta del 30 por ciento y el consorcio creado para adquirirla es significativa. La propiedad y la gestión de nuestro club son primordiales para Spirit of Shankly y para todos los aficionados", expresó la peña.

Además, se mostraron preocupados por algunas "ventas similares" en otros clubes que no tuvieron éxito. "Han dado lugar a cambios notables en la gestión de dichos clubes y en las operaciones futbolísticas, lo que ha llevado a decisiones y comportamientos que muchos no querrían ver en el Liverpool", concluyó el mensaje.

Por su parte, el propietario del Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), siempre se mostró abierto a la inversión externa, después de ver cómo el valor del club pasaba de los 300 millones que pagó en 2010 a los aproximadamente 4.500 millones actuales.

En 2023, Dynasty Equity adquirió una participación de alrededor del 3 por ciento por unos 120 millones y, el mes pasado, el director ejecutivo del Liverpool, Billy Hogan, reconoció en The Athletic que el propietario de FSG, John Henry, consideraría "seriamente las oportunidades de inversión que surgieran".

"En este caso, un consorcio liderado, gestionado y representado por Amit Bhatia se ha presentado para realizar una inversión minoritaria en el club. Eso es más o menos todo", añadió.

Hasta ahora, Fenway Sports Group no se ha pronunciado desde el comunicado publicado en el mes pasado en el que se afirmaba este consorcio liderado por Amit Bhati. "Un consorcio inversor liderado, gestionado y representado por Amit Bhatia ha manifestado su interés en realizar una inversión estratégica minoritaria en el Liverpool", informó. Un portavoz del consorcio de Bhatia también se ha negado a hacer comentarios.