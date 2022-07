Pepe Reina: "Es un orgullo retirarme en el Villarreal, no hay mejor final"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero del Villarreal CF Pepe Reina, que regresa al club tras 17 temporadas, aseguró en su presentación que será un "orgullo" poder poner fin a su carrera como guardameta en el Estadio de la Cerámica ya que tiene claro que no puede haber "mejor final" a su carrera, sea esta temporada o bien en 2024.

"Es un orgullo poder retirarme en el Villarreal y no podía tener mejor final, porque realmente sé que este es el final de mi carrera. No sé si será un año o dos, pero lo que tengo claro es que colgaré los guantes en el Villarreal", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, añadió que en su día prometió regresar. "Prometí que volvería y aquí estoy. Con la ilusión de un niño y para ayudar al Villarreal a que siga creciendo y a que sea un referente tanto en España como en Europa", aseguró.

Pepe Reina llegó al Villarreal en 2002 procedente del FC Barcelona. En el club castellonsense estuvo hasta 2005, cuando puso rumbo al Liverpool. Tras jugar también en el Nápoles, Milán o Lazio, vuelve a Villarreal dispuesto a ayudar en todo.

"La competencia es sana y deportiva. Vengo a exigir, a ayudar. 'Gero' parte como titular, como es lógico, pero vengo a competir y a ayudarle. Además, agradecerle el detalle de ceder el dorsal '1' que por jerarquía le tocaba a él, pero me lo ha cedido. Es un detalle muy bonito", se sinceró con Rulli, su gran rival para la titularidad.

Y llega a 'casa' en un momento del club que calificó de "ambicioso". "Debemos pelear para clasificarse para la 'Champions' en LaLiga, y luego el objetivo es aspirar a lo máximo tanto en la Copa del Rey como en la Conference League", reconoció.

Preguntado por su relación con Unai Emery, aseguró que el técnico le fue "claro" en sus conversaciones. "Me habló de jerarquías, me dijo que Rulli es el titular y que el resto estamos para ayudar y competir. Y a eso he venido, a ayudar y ponerle las cosas complicadas al míster, reconoció.

Por su parte, el presidente 'groguet' Fernando Roig comentó que, junto a Pepe Reina, confían en vivir una temporada "ilusionante" y pelear por todas las competiciones. "Lo haremos en un estadio totalmente remodelado y es el año del Centenario. Además, cumpliré 25 años como presidente", recordó Roig.