El 'Pichu' Cuéllar, herido en la cabeza tras desplomarse una estructura en la ciudad deportiva del Mallorca

Archivo - Iván 'Pichu' Cuéllar con el RCD Mallorca - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portero del RCD Mallorca Iván 'Pichu' Cuéllar se encuentra ingresado en el hospital por una "herida de consideración" en la cabeza que le produjo la caída de una "estructura voluminosa" en el comedor de la ciudad deportiva del club en Son Bibiloni.

"Esta mañana Iván 'Pichu' Cuéllar ha sufrido una herida de consideración en la cabeza tras el desplome de una estructura voluminosa que formaba parte de la decoración del comedor de la Ciutat Esportiva Antonio Ansensio", informó la entidad balear en un comunicado.

Además, el club señaló que el guardameta emeritense, de 42 años, fue inmediatamente trasladado al hospital para ser atendido, donde permanecerá en observación "las próximas 24 horas".

Cuéllar podría perderse el próximo partido del equipo, el domingo ante el Girona en Montilivi (21.00 horas), lo que supondría un percance para el técnico bermellón, Luis García. El cuadro mallorquinista no podrá contar con Lucas Bergström, convocado con Finlandia, lo que deja a Arnau Tenas como único portero del primer equipo.