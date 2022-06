Ramis: "El desgaste es agotador, necesito descanso y olvidarme del balón"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Tenerife, Luis Miguel Ramis, se mostró "muy triste" tras perder con el Girona en el partido definitivo por el ascenso a Primera División y aseguró que ha sufrido un "desgaste agotador" y que necesita "descanso" para "olvidar el balón" tras el 1-3 de este domingo en el Heliodoro Rodríguez López.

"Nos costó mucho entender lo que pedía el partido, estuvimos muy nerviosos en la primera parte, no hubo muchas situaciones para ellos, pero por insistencia pudimos irnos con el marcador en contra. En la segunda hicimos lo más difícil, estábamos volcados pero los errores se pagan", lamentó Ramis en rueda de prensa.

"El segundo gol nos hizo mucho daño porque es un balón que no debemos perder y luego no tenemos suerte, no tuvimos esa fortuna en ningún momento. Eso nos ha pesado muchísimo. No hemos sido capaces de imponernos en el partido. Nos reactivó el gol en cuanto a energía pero no en cuanto a juego. Insisto, hicimos lo más difícil, nos venimos arriba pero el error nos pesó y fue ya muy difícil", analizó.

"No hemos estado cómodos (en la primera parte), dejamos de lado las imprecisiones y concedimos menos, pero llegó el 0-1. Confiábamos en reponernos y salir en la segunda parte para hacer replegar al rival. Empatamos el partido, lo hicimos y ahí estuvimos bien, pero faltando 15 minutos nos faltó esa suerte, nos hemos equivocado y a estas alturas los errores se pagan", incidió el técnico de los chicharreros.

Ramis dijo que están "tristes" tras la derrota. "Queríamos llegar a lo más alto pero ciertamente no nos ha dado por momentos y todo el empuje que nos ha dado la afición los jugadores lo han notado. Era un partido de mucha emoción y mucha ilusión pero no ha podido ser. Ellos se lo merecían, derrochamos mucho esfuerzo, cuesta mucho llegar hasta aquí", indicó.

"Ahora mismo para mí es una montaña volver a empezar, necesito descanso y olvidarme un poco del balón. El desgaste es agotador y quiero darle las gracias a la afición por haber creído en nosotros durante todo el año. Hay que levantarse y seguir", sentenció.

Por último, el técnico del 'Tete' reconoció estar "agotado". "Sí, estoy agotado y también orgulloso del trabajo de los jugadores y de cómo hemos conectado a la afición, pero no ha podido ser", finalizó Ramis.