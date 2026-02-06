La Real busca confirmarse como alternativa a Europa ante el Elche y duelos directos en Vallecas y Pizjuán

El jugador de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad recibe este sábado al Elche en Anoeta (21.00 horas), en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, un encuentro en el que los 'txuri urdin' quieren aprovechar su buen momento para acercarse a los puestos europeos ante un equipo ilicitano que necesita sumar si no quiere que los puestos de descenso se sigan acercando, mientras que en Vallecas y en el Ramón Sánchez-Pizjuán habrá dos duelos directos por la permanencia entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, y entre el Sevilla FC y el Girona FC.

La Real Sociedad es otra desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo. El técnico estadounidense ha cambiado la cara al equipo y aún no sabe lo que es perder, una racha que le ha servido para alejar el descenso y soñar con Europa en Liga, y meterse en semifinales de la Copa del Rey Mapfre. Ahora, ante un necesitado Elche, que ve como los puestos de descenso se acercan cada vez más, buscará poner fin a una dinámica de cinco jornadas sin ganar --tres derrotas y dos empates--.

El conjunto guipuzcoano encadena seis jornadas sin perder en Liga, en las que ha sumado 12 puntos, que colocan octavo a seis puntos del sexto puesto. Además, reciben a un rival al que ha ganado en los cinco duelos que han vivido en Primera División, en los que ni siquiera ha conseguido anotar. Un dato al que se suma que el Elche es el peor visitante de LaLiga EA Sports con sólo cuatro puntos de 30 posibles.

Y para reponerse, el conjunto franjiverde se ha reforzado en el mercado de invierno con la llegada de dos viejos conocidos como Tete Morente y Gonzalo Villar, además de Luca Cepeda, que ya debutó ante el FC Barcelona. Además, podría repetir en la titularidad un ex 'txuri urdin' como André Silva, que parece haber dejado atrás completamente la lesión y querrá aplicar a los de Matarazzo la famosa 'Ley del ex'.

La Real no podrán contar con el sancionado Brais Méndez, ni con los lesionados Take Kubo, Ander Barrenetxea y Arsen Zakharyan, pero sí con su jugador más determinante en una forma excelente, Mikel Oyarzabal. El delantero internacional español ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos, y ya marcó en la ida a los ilicitanos. Eso sí, Matarazzo podría introducir rotaciones en el once con la mente puesta en la ida de semifinales de Copa ante el Athletic Club en San Mamés.

VALLECAS Y SEVILLA VIVEN DOS FINALES POR LA PERMANENCIA

La jornada sabatina arranca (14.00) con un duelo de necesitados en el estadio municipal de Vallecas, donde se enfrentan Rayo Vallecano y Real Oviedo. Dos equipos que ocupan posiciones de descenso, por lo que será vital sacar los tres puntos, que en el caso local les permitiría salir de los últimos tres puestos de la tabla, y en el de los visitantes supondría abandonar el farolillo rojo y acercar a cuatro puntos la salvación.

Los de Iñigo Pérez llegan al duelo en el peor momento de la temporada, después de haber caído derrotados en las últimas tres jornadas, a la que se suma la eliminación copera ante el Alavés, y necesitan reencontrarse su mejor versión ante su público, donde han sumado 12 de los 22 puntos que tienen. Además, no pierden como local ante los carbayones desde el año 2001 --tres victorias y dos empates--.

Por su parte, el Real Oviedo quiere dar continuidad a la victoria lograda ante el Girona la pasada jornada, la primera desde septiembre, que ha hecho creer al conjunto de Guillermo Almada. Además, tras el 0-0 de la ida, un triunfo también supondría ganar el 'golaveraje' particular.

En lo deportivo, Iñigo Pérez no podrá contar con los sancionados Pep Chavarría y Pathé Ciss, expulsados en la agónica derrota en el Bernabéu, mientras que la mejor noticia es la vuelta de Unai López tras perderse los tres últimos partidos por lesión. En el lado asturiano, Almada no tendrá las bajas de los lesionados Ovie Ejaria y Rahim Alhassane, aunque recupera para el eje de la zaga al marfileño Eric Bailly.

Por otro lado, en el Ramón Sánchez-Pizjuán (18.30 horas), Sevilla y Girona, a menos de un partido del descenso y separados por un punto en la tabla, pugnarán por alejar los puestos de descenso y, de paso, hundir a un rival directo.

Un partido al que ambos llegan después de caer en la última jornada, ante el Mallorca (4-1) en el caso de los locales, y ante el Oviedo (1-0) en el de los visitantes, que intentarán alargar su racha en feudo de Nervión donde han ganado en sus tres últimas visitas.

Para ello, los de Matías Almeyda tendrán el apoyo de la afición, crucial en la remontada de los hispalenses ante el Athletic Club hace dos jornadas. Un aliento al que tendrán que responder en el campo con mayor solidez defensiva que la mostrada en Son Moix, donde el equipo fue incapaz de frenar a Vedat Muriqi. En el lado del Girona, intentarán recuperar las sensaciones de inicios de 2026, cuando sumaron 10 de 12 puntos, aunque tendrán las importantes bajas de Álex Moreno y Marc-André Ter Stegen.

--HORARIOS DE LA JORNADA 23 DE LALIGA EA SPORTS.

Sábado 7.

Rayo Vallecano - Oviedo. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 14.00.

FC Barcelona - Mallorca. Quintero González (C.Andaluz) 16.15.

Sevilla - Girona. Gil Manzano (C.Extremeño) 18.30.

Real Sociedad - Elche. Guzmán Mansilla (C.Andaluz) 21.00.