El Real Madrid busca una victoria anímica ante el Sevilla Los nervionenses buscan ganar diez años después en el Bernabéu

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el Sevilla pelearán este sábado en el Santiago Bernabéu (16.15 horas) por la tercera plaza de LaLiga Santander en un duelo de teórica más importancia para los madridistas, necesitados de una actuación convincente ante su afición y que con ganas de tomarse la revancha del duro 3-0 del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los dos equipos llegan empatados a 33 puntos en esta cita y en busca de no despedirse casi definitivamente de la pelea por el título, actualmente a diez de distancia y objetivo más obligado para los de Santiago Solari que para los de Pablo Machín, que necesitan encontrar a domicilio su versión como local y que llegan en una racha de tres jornadas sin ganar.

El duelo se presenta importante para el campeón de Europa, que todavía no ha conseguido arrancar y que no logra transmitir las mejores sensaciones desde su cambio en el banquillo. La derrota en casa ante la Real Sociedad fue compensada con un triunfo 'in extremis' en el Benito Villamarín, tras una segunda parte prácticamente acorralado, y una nueva derrota con mala imagen en Butarque (1-0), que no impidió el pase a los cuartos de Copa.

Las sensaciones siguen sin ser óptimas mientras se va a acercando la llegada de la 'Champions', torneo que suele habitualmente servir de refugio a los blancos para este tipo de crisis. Sin embargo, el Real Madrid espera hacer valer su condición de local para deshacerse del Sevilla y no despedirse ya de nuevo antes de tiempo de sus opciones en LaLiga.

La mejor noticia para esta visita hispalense es que el argentino podrá contar con su único '9', el francés Karim Benzema, que se fracturó el meñique de la mano pero que no pasará por el quirófano para no meramr aún más el escaso poderío ofensivo madridista. Además del atacante, el portero belga Thibaut Courtois ya está listo, pero no así, a la espera de la lista de convocados, jugadores como Toni Kroos o Marcos Llorente, cerca de su vuelta.

Tras dar descanso a varios titulares para la visita copera al Leganés, Solari volverá a contar con el capitán Sergio Ramos y el lateral Dani Carvajal para una defensa donde la duda es si Marcelo recuperará su sitio en el lateral izquierdo tras su suplencia ante el Betis o será Sergio Reguilón el elegido.

En el medio, el croata Luka Modric, que no jugó el miércoles, recuperará su puesto junto a Casemiro y presumiblemente Fede Valverde en un once que debería ser en base a una defensa de cuatro y no de tres centrales como en Sevilla. Vinicius y Lucas Vázquez acompañarán a Benzema en ataque.

EL SEVILLA, A ROMPER LA DÉCADA MALDITA EN EL BERNABÉU

Enfrente, los blancos se encontrarán a un Sevilla que llega tras sellar su pase a cuartos de final de Copa a pesar de su derrota ante el Athletic Club (1-0) -1-3 en la ida-, un resultado que les ha emparejado con el vigente campeón, el FC Barcelona, en la siguiente ronda.

Pero antes, los de Pablo Machín retoman la competición doméstica, donde la irregularidad de las últimas tres jornadas, en las que no han conseguido ganar, ha hecho que se distanciasen del líder. A los empates ante el Leganés (1-1) y el Atlético (1-1) se unió el pasado fin de semana la derrota también ante el Athletic que les ha impedido seguir la estela de los azulgranas.

Ahora, se presenta la cita del Bernabéu, a la que acuden sin el sancionado Roque Mesa ni los lesionados Nolito y Maxime Gonalons pero con los recuperados Kjaer y Escudero, y esperan poder aprovecharla tras diez años sin sacar nada positivo del recinto blanco; la última vez que puntuaron, y ganaron, fue en diciembre de 2008, con un tanto en el 85 de Renato (3-4).

"Creo que tienes que tener varios planes. Primero, debes no intentar cambiar mucho por el hecho de que te enfrentes a cualquier rival, por muy grande que sea. El Real Madrid es uno de los mejor equipos del mundo, pero nosotros tenemos que ir más a potenciar nuestras virtudes que a minimizar las del rival", explicó Machín en la previa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Modric, Ceballos; Vinicius, Benzema y Lucas Vázquez.

SEVILLA: Vaclik; Carriço, Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas, Escudero, Franco Vázquez, Banega, Sarabia; Ben Yedder y André Silva.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 16.15/beIN LaLiga.