La RFEF manda sus "condolencias" al pueblo colombiano y a las víctimas del terremoto

Archivo - Rafael Louzán, presidente de la RFEF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha mandado sus "condolencias" al pueblo colombiano y a las víctimas del terremoto que ha sacudido este lunes al país, que ha dejado más de 70 muertos.

"Desde la Real Federación Española de Fútbol queremos transmitir nuestras más sinceras condolencias al pueblo colombiano y a todas las víctimas del seísmo que ha sacudido el país. Les acompañamos en su dolor y nos solidarizamos con Colombia en estos duros momentos", señaló el organismo en un comunicado.

Este lunes se registró un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher cerca de la localidad colombiana de San José del Palmar, en el noroeste del país y que ha dejado hasta el momento más de 70 muertos.