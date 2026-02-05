Ron Gourlay: "Corberán va a seguir y yo también, el Valencia necesita estabilidad"

El CEO de Fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay - VALENCIA CF

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, compareció ante los medios para analizar el momento del equipo 'che' y, aunque apuntó que "las cosas están mejorando", recordó que están arrancando un proyecto que necesita "tiempo" y "estabilidad", al tiempo que dejó clara la confianza del club en el entrenador Carlos Corberán.

"Todos estamos muy fastidiados. Los prolegómenos al partido fueron excepcionales. El partido no salió como esperábamos, pero tenemos que seguir trabajando mucho. La afición estuvo increíble", dijo en la rueda de prensa que recoge la web del club, ofrecida este jueves en Mestalla.

El CEO del equipo 'che' analizó la actualidad convulsa de un Valencia que se enfrenta cada fin de semana a la crispación de la afición y que el miércoles quedó eliminado de Copa del Rey ante el Athletic Club con un gol en el último minuto.

"Carlos es el entrenador y tengo plena confianza en él y en todo el equipo. Hemos reforzado varias posiciones y confío en que vamos a seguir hacia delante. Como ya dije cuando vine aquí, piso el campo de entrenamiento todos los días, me reúno con el entrenador, con su staff y veo el trabajo de cada día. Tenemos que buscar la estabilidad y eso no se consigue cambiando al entrenador de manera periódico. Estamos viendo que las cosas están mejorando, tenemos que seguir por este camino y los resultados llegarán", añadió.

Gourlay insistió en respaldar a Corberán y apuntó que el Valencia no "piensa en el descenso", pese a que está un punto por encima de la zona roja tras 22 jornadas. "El entrenador siempre es el objetivo fácil. Corberán va a seguir y yo también. No pensamos en el descenso. Siempre miramos hacia arriba. Ahora, estamos peleando, junto a 12 clubes, a los que nos tenemos que imponer", dijo.

Además, el CEO del equipo valenciano apuntó que están "muy satisfechos con el trabajo realizado" en el mercado de invierno y pensando en el futuro. "Ya estamos trabajando en el mercado de verano. Ya hemos fichado a De Haas y tenemos a otro jugador muy cerca. Todo forma parte del nuevo enfoque, detectando al talento de manera temprana. Es una transición que está sucediendo en el club y que cuenta don todo el apoyo del presidente", desveló.

"En el fútbol no hay una varita mágica. Hemos hecho muchos cambios en verano, 23 transacciones en dos meses. Todo esto forma parte del proceso de aprendizaje. La transición está en marcha, necesitamos más tiempo y, por eso, en su día hablé de cuatro ventanas de fichajes. Entiendo la frustración, pero hay que seguir en nuestro camino", terminó.