Solari se estrena en el fortín del Melilla y el Barça inicia en León la defensa de la Copa

El estreno de Santiago Hernán Solari en Melilla al frente de un Real Madrid en crisis marcará la jornada del miércoles de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, mientras que el FC Barcelona llevará al Reino de León su actual estado de euforia tras el Clásico y el Alavés querrá hacerse fuerte en Mendizorrotza en el duelo de 'Primeras' ante el Girona.

A las 19.30 horas, el Estadio Municipal Álvarez Claro vestirá sus mejores galas para recibir al alicaído actual campeón de Europa que llegará ya sin Julen Lopetegui en el banquillo y tras la debacle en el Camp Nou que ha agravado una crisis deportiva que la UD Melilla querrá agrandar aún más aprovechando su buen estado de forma.

La papeleta para empezar con buen pie en la Copa del Rey es ahora para Santiago Solari, que dejará de forma provisional el filial para intentar curar las heridas madridistas en un estadio que todavía no ha visto perder este año a su equipo, segundo en el Grupo IV de la Segunda 'B', y en un partido que ha despertado mucha ilusión en Melilla.

El conjunto madridista, que acudirá con muchas bajas tanto por problemas físicos (Carvajal, Marcelo, Mariano, Varane y Vallejo) como por rotaciones, tendrá una buena oportunidad para darse un respiro en un partido donde se esperan los menos habituales, entre ellos un Vinícius al que el nuevo técnico madridista conoce muy bien por su presencia en el Real Madrid Castilla.

Por su parte, Luis Miguel Carrión, técnico de la UD Melilla, tendrá la baja de Menudo para conformar el once de un equipo que aún no ha perdido en el Álvarez Claro, donde sólo ha encajado cuatro goles, dos de ellos por parte del UCAM Murcia, el único que ha arañado un punto. Tudelano y Ontinyent, sus dos visitantes coperos, cayeron por 30 y 2-0, respectivamente. Yacine, con 5 goles anotados, es su mayor peligro ofensivo.

EL BARÇA ROTA EN LEÓN

El FC Barcelona, tras la fiesta del pasado Clásico (5-1) en el Camp Nou, visitará un Reino de León que espera con ilusión a los blaugranas. La Cultural y Deportiva Leonesa, cuarta en el Grupo I de la Segunda División B, está en un buen momento de forma y resultados y quiere que 'su' fiesta sea también completa, compitiendo cara a cara ante el equipo catalán.

Pese a que son conscientes de la dificultad de la empresa, como reconoció su técnico, Víctor Cea, quieren disfrutar compitiendo de la fiesta que es para ellos recibir al líder de LaLiga Santander, por mucho que varias estrellas del firmamento blaugrana puedan quedarse en casa. Disfrutar compitiendo es la máxima local.

Quizá coincidan ambos equipos en que las rotaciones son necesarias. La Cultural no quiere perderle la cara a la competición doméstica y, pese a la ilusión de poder jugar contra los blaugranas, su técnico aseguró que mirará de poner un once competitivo pero sin "perder el norte". Tampoco Ernesto Valverde puede rotar demasiado, por la normativa que limita a los miembros del filial.

Aún así, se podría ver a Chumi en el eje de la zaga blaugrana, como premio a acudir a varias convocatorias del primer equipo por las lesiones de Umtiti y Vermaelen. Unas conjeturas que, seguro, derivarán en una prueba para quien finalmente juegue. El Barça se juega su prestigio en León, y los canteranos y los que disfrutan de menos minutos habitualmente, su futuro.

La jornada copera del miércoles también dejará un duelo entre dos equipos de LaLiga Santander como el entonado Deportivo Alavés, segundo clasificado, y el Girona, undécimo, dos equipos que presumiblemente apostarán también por las rotaciones.

El conjunto babazorro, subcampeón de Copa en la temporada 2016-2017, remontó ante el Villarreal el domingo para mantenerse invicto en Mendizorrotza, donde no pierde desde el pasado 29 de abril y donde espera sacar el mejor resultado posible ante los de Eusebio Sacristán, que aún no conocen la derrota a domicilio este año y que no contará por lesión con sus dos mejores goleadores: Stuani y Portu.

Los otros dos 'Primeras' que entrarán en liza este miércoles son el también ilusionado Valladolid y un Getafe que está atravesando un buen momento, y que se medirán a domicilio al Mallorca y al Córdoba respectivamente.

El conjunto vallisoletano, sexto en la tabla liguera, buscará mantener su buen momento de solidez, con seis jornadas sin perder, ante los bermellones, que llevan tres partidos sin ganar en LaLiga 1/2/3 donde marchan séptimos.

Sergio González da descanso a Alcaraz, Kiko Olivas, Nacho, Míchel, Toni, Calero y Enes Ünal de cara a la visita del sábado al Santiago Bernabéu. Los menos habituales y canteranos serán los encargados de intentar que el Valladolid rompa su maldición copera con el Mallorca, con el que ha perdido sus anteriores tres eliminatorias.

Más 'morbo' habrá en el Nuevo Arcángel donde el Getafe se medirá a un Córdoba que este verano le cedió a su goleador Sergi Guardiola, pero que luego estudió demandar a los 'azulones' por incumplir partes del contrato.

El centrocampista podría tener además su oportunidad en el once de José Bordalás, cuyo equipo llega al alza tras sumar dos victorias seguidas (Rayo y Betis) y que busca la tercera ante el colista de Segunda que sólo ha ganado un partido en Liga, pero que ha sido solvente en el torneo del 'k.o' ante Nástic (2-0) y Elche (1-4). Jorge Molina y Amath serán las ausencias más notables en el equipo madrileño.

--HORARIOS DE LA JORNADA DEL MIÉRCOLES DE COPA DEL REY

-Miércoles.

Melilla - Real Madrid 19.30.

Córdoba - Getafe 20.30.

Alavés - Girona 20.30.

Mallorca - Valladolid 20.30.

Cultural Leonesa - Barcelona 21.30.