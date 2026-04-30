Tolón elude asegurar si el Bernabéu debe acoger la final del Mundial: "Tiene que ser en España"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, participa en un desayuno organizado por Europa Press - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, dejó claro este jueves que la final del Mundial de Fútbol del año 2030 "tiene que ser en España", aunque eludió confirmar si debe albergarla el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, mientras que también aseguró que el Gobierno está "implicado desde el minuto 1" en la organización de este evento.

"La final tiene que ser en España y en eso está trabajando el Gobierno y esta ministra. Vamos a trabajar para que sea en España", recalcó Milagros Tolón durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press.

Insistida por si había otra opción que no fuese el Santiago Bernabéu, la ministra mostró un tono bromista. "No me haga esa pregunta, que soy del 'Atleti'", señaló con una sonrisa. "Tiene que ser en España, pero hay dos países más en esta organización del Mundial. Estoy trabajando con mi equipo para que sea en España", sentenció una vez más.

Ante la demanda del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, de que el Gobierno debe implicarse más en este evento, fue igualmente clara. "El presidente de la RFEF sabe perfectamente que desde el minuto uno estamos implicado", afirmó.

"Él asistió a la reunión de la Comisión Interministerial donde hemos creado ocho grupos de trabajo, con 12 ministerios implicados, donde ya estamos trabajando en temas de movilidad, seguridad, infraestructuras, y donde hay un grupo coordinador que lo preside Alejandro Blanco porque tiene muchísima experiencia en este tipo de eventos. Trabajamos día a día con estos y muy pronto me reuniré con autoridades de la FIFA", subrayó.

Además, Tolón dejó claro que "el deporte está muy por encima" de comportamientos como los insultos racistas vividos en el RCDE Stadium durante el partido de la selección española ante Egipto del pasado mes de marzo o los pitos al himno en la pasada final de la Copa del Rey Mapfre. "Creo que hay que tener un respeto. Aunque es un ambiente de libertad de expresión, me parece bochornoso las pitadas a los himnos, pitar a un himno no lo entiendo", criticó.

Finalmente, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes volvió a un tono más distendido para admitir que "una de las cuestiones más complicadas" en su cartera "es el fútbol". "Hay demasiado hombre", aseveró.