Valverde: "LaLiga es una prioridad para nosotros"

Publicado 26/01/2019 14:25:32 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que LaLiga Santander es "una prioridad" para el equipo y que no descarta "a nadie" en la lucha por el título, además de justificar la ausencia de Leo Messi en Copa del Rey porque es "el que mejor sabe cómo está" y de afirmar que no habló con Frenkie de Jong porque no está en su "código" hablar con un jugador con contrato.

"Priorizamos el partido de mañana. Se habla de las rotaciones sobre todo cuando pierdes; el año pasado las hicimos en Copa ante el Celta y el Espanyol, que tuvimos que remontar en casa. El centro del campo fue el que jugó ante el Getafe; la defensa, salvo Jordi Alba, es la misma. El año anterior conseguimos el título. Nos fue mal en cuanto a resultado el otro día. No tengo reparos en decir que LaLiga es una prioridad para nosotros", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, no descarta a nadie de la lucha por el título liguero. "Uno siempre mira al que está inmediatamente por detrás. El Madrid tiene un gen competitivo especial, y el Atlético nunca se da por vencido. El Atlético está a cinco puntos y siempre piensas en el que está más cerca, pero no descartas nunca a nadie", afirmó.

Sobre el tema de las rotaciones, el técnico azulgrana reconoció que las realizó para afrontar la ida copera ante el Sevilla, en la que cayeron por 2-0. "El otro día hubo un cambio en la delantera pensando en este partido y en la carga de minutos, pero para este no me condiciona", dijo.

Así, recordó que las participaciones o no de Leo Messi "son a criterio del entrenador, que es el que mejor sabe cómo están". "Los datos que tengo yo no los tiene nadie. Hago lo que creo que es mejor para mi equipo, para el jugador y para el club", aseveró.

El que sí estuvo ante los nervionenses fue Boateng. "Era una situación difícil para él porque acababa de llegar, pero pensé que era lo mejor que podía hacer; prefería que él jugase 60 minutos y Luis -Suárez- 30 y no al revés. Esperamos que tenga una buena trayectoria, que nos pueda ayudar. El rol que tiene lo sabemos todo y él lo tiene claro. Está en función de los otros jugadores y es una alternativa más que manejamos", manifestó.

También habló de la situación de Malcom. "Tiene muchas cualidades, es vertical, tiene posibilidades de contar con alguna ocasión clara en cada partido y queremos que tenga continuidad en el juego y que intimide al contrario. Hay otros jugadores que también juegan y hay que elegir. Tiene que intentar hacerse un espacio y que no se lo quiten", afirmó.

"NO ESTÁ EN MI CÓDIGO HABLAR CON FUTBOLISTAS CON CONTRATO"

Por otra parte, el preparador vasco valoró el fichaje del holandés Frenkie de Jong para la próxima temporada. "Es un jugador que ficha el club con una perspectiva determinada en el tiempo. Necesitará adaptarse, pero es joven y tiene una perspectiva de futuro de convertirse en un jugador importante para el club", apuntó.

Aun así, explicó por qué no se encargó de llamarle para convencerle de que se incorporara al equipo, algo que algunos medios apuntan que sí hizo Pep Guardiola, técnico del Manchester City. "Quizás si hablas con un jugador con contrato no puedes hacerlo y reconocerlo. No está en mi código. Si el jugador lo desvela es personal. El club ha actuado de una manera y no tengo nada que decir", señaló.

Por ello, Valverde también explicó que él no exige fichajes concretos. "Yo hablo con la secretaría técnica, siempre salen muchos nombres. En ningún caso hablo en términos absolutos de un jugador. No es una cuestión de imposiciones, sino de posibilidades reales", expuso.

Por otra parte, sobre el duelo ante el Girona, advirtió del peligro de los hombres de Eusebio Sacristán. "Jugamos un derbi, con todas las connotaciones que ello tiene, que afrontas con un plus de energía. Ellos están con mucho entusiasmo. Sabemos lo que les cuesta al resto de equipos ganar y conseguir puntos en Motilivi. Será un partido complicado, como todos los partidos. Los puntos cuentan más", subrayó.

Todo en un partido que estaba programado para disputarse en Miami. "Lo veíamos lejano, faltaban meses. Estamos los dos equipos inmersos en la Copa del Rey. No tengo mucho que desclasificar. Se le dio mucho más bombo fuera que nosotros dentro", recordó. "Era un proyecto que podría funcionar si se cumplían unos condicionantes que parece que no se han cumplido. Nosotros estábamos dispuestos a jugar en cualquier lado. No era importante para nosotros, no es algo que me quitara el sueño", finalizó.