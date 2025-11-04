Valverde: "Vamos a intentar darle continuidad a lo que estamos haciendo en la Champions"

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, deseó este martes dar "continuidad" al juego que están ofreciendo en la Liga de Campeones en su complicada visita al Newcastle inglés, un rival frente al que necesitan "recobrar esas sensaciones" de antaño y jugar "libres" de presión.

"El otro día perdimos el partido, pero estamos en otra competición y en esta, salvo el primer tiempo en Dortmund, que no estuvimos bien, con el Arsenal hicimos un buen partido, con el Qarabag también hicimos un buen partido. Vamos a intentar darle continuidad y en la medida de nuestras posibilidades, también con los jugadores que tenemos, nuestra intención es hacer un buen partido e intentar ganar", señaló Valverde en rueda de prensa.

El extremeño tiró de tópico para hablar del actual momento deportivo. "Esto es fútbol y a lo largo de las temporadas o de los años pues hay momentos en los que estás mejor y en los que estás peor. Los resultados que estamos cosechando son bastante ajustados tanto los que son a favor como son en contra. Nos gustaría estar o haber conseguido más puntos en liga, pero lo importante para nosotros es la respuesta que queremos a partir de ahora y nuestra intención desde ahora en adelante es ganar todos los partidos", zanjó.

La temporada pasada el Athletic Club también acudió con muchas bajas a la vuelta de las semifinales de la Liga Europa ante el Manchester United, aunque el exfutbolista lo ve "diferente" a este encuentro porque en Old Trafford ya tenían "una desventaja muy, muy amplia" y llegaban en ese tramo de la temporada "justos por lesiones sobre todo en la línea delantera".

"En cualquier caso, para nosotros es una oportunidad que tenemos aquí de darle continuidad a lo que estamos haciendo en la Champions en cuanto al juego. Vamos con esa intención de no pensar que hemos perdido el partido del sábado sino pensar que estamos en otra competición y queremos que esa competición nos ayude", prosiguió Valverde.

Para este, "el optimismo o el pesimismo con respecto a un partido es una elección libre de cada uno". "Siempre tenemos más certeza de que podemos ganar y que vamos a ganar y esto lo preparamos para ganar", aseveró el entrenador del conjunto vizcaíno, que siente "responsabilidad" por encima de "exceso de responsabilidad" para este choque.

Y ante esta mala racha de resultados, suele apostar por "darle todavía una vuelta más de tuerca" a lo que hacen. "O sea, en vez de ir hacia atrás, ir más hacia adelante. Al final, si estamos aquí es porque el equipo ha estado a un nivel altísimo el año pasado. Mañana miércoles va a venir aquí un montón de gente porque el equipo ha estado muy bien. Tenemos que volver a recobrar esas sensaciones", opinó Valverde.

"Obviamente, hay situaciones que nos están penalizando como las lesiones o los resultados que no nos están yendo tan bien como el año pasado en partidos igualados. Eso es una parte más de la vida y una parte más del fútbol, nadie tiene siempre una misma trayectoria, sino que a veces vas con altibajos. Se busca una respuesta y es lo que queremos dar", remarcó.

Del Newcastle, detalló que "es un equipo que le mete mucho ritmo al juego" y que tiene "una presión alta muy fuerte". "Intentan prácticamente igualarte en tu campo y agobiarte allí para robarte alto. Tienen muy buena estrategia, más que nada porque entre los centrales, el lateral izquierdo, el delantero centro, tienen cuatro o cinco jugadores, que pasan de 1,90 y eso es difícil de defender, pero es una cuestión de concentración muchas veces y de estar ahí preparado", consideró.

"El Newcastle es un gran equipo que tiene tres puntos más que nosotros y que desde luego intentará hacer valer su responsabilidad de jugar en casa. En cualquier caso, para nosotros es una oportunidad más para poder sumar y tenemos que ir a todos los partidos así. Tenemos que ir libres a jugar", expresó el 'Txingurri' que confirmó que "puede haber algún cambio" en el once "con la intención de mantener el equipo fresco y con la intención de ganar".