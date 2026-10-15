Vinícius: "Es un mal momento para mí, pero no tengo ninguna duda de que voy a volver"

El extremo del Real Madrid Vinícius Júnior, ante la AS Roma en Champions. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El extremo brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior reconoció este miércoles que atraviesa "un mal momento" de forma, pero aseguró que no tiene "ninguna duda" de que va a "volver", al mismo tiempo que criticó que la sanción de cuatro partidos en LaLiga EA Sports llegara horas antes de enfrentarse a la AS Roma en Champions, porque "han tenido todo el día para sacarlo".

"Normal que me enfade después de un cambio, siempre quiero jugar todos los minutos, estar bien para ayudar al equipo. Al final, los cambios nos han ayudado, han cambiado el partido. Endrick ha entrado muy bien, ha cambiado la dinámica, ha sido el mejor jugador de la segunda parte. Esperamos que siga creciendo. Y otros como Carlos (Espí), que siempre entra pocos minutos y nos ayuda mucho", expresó en la zona mixta del Olímpico tras vencer 3-4 al equipo italiano.

'Vini' explicó que estaba "enfadado" con él mismo, por no estar en su "mejor versión". "Llegué aquí muy joven, con 18 años, y siempre he dado la cara por este club, por este equipo. No tengo ninguna duda de que voy a volver, voy a volver a marcar goles y a poner al club donde se merece", defendió.

"Estoy seguro de que voy a volver. Cuando tenía 18 años muchos se rieron de mí, decían que no iba a marcar los goles y hoy tengo más de 100 goles con esta camiseta, muchos títulos que no necesito mencionar. Es un mal momento para mí, tengo que seguir trabajando", agregó.

Así, admitió que "seguramente" no le "ayuda" que la afición del Real Madrid le pite en el Santiago Bernabéu. "Ellos pagan las entradas para decir lo que quieran, pero lo mejor es que nos apoyen. Siempre que la afición está a nuestro lado jugamos mejor, yo voy a jugar mejor, Kylian (Mbappé) va a jugar mejor, Jude (Bellingham) va a jugar mejor.

"Si los tres estamos bien conectados, estamos con la cabeza centrada en hacerlo mejor para el equipo, vamos a ganar, pero la afición tiene todo su derecho. Creo que es más fácil pitarme a mí, porque llevo aquí más tiempo, soy uno de los capitanes, prefiero que me piten a mí que a los jóvenes", añadió.

Además, valoró la sanción de cuatro partidos impuesta por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), comunicada antes de enfrentarse a la AS Roma, después de su tarjeta roja contra el Villarreal CF por tirar del pelo a Nathan Saliba. "Ha sido un mal momento, han tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje", criticó.

"La regla es nueva, pero nunca nos han explicado esto. Siempre viene alguien de LaLiga o de los árbitros para explicarnos las reglas, pero justo de esto no nos han dicho nada. La roja para mí es muy fácil, las otras aficiones dicen que es lo correcto, pero nunca he tenido una acción de violencia contra otro jugador, siempre he tenido la cabeza tranquila. Me pegan bastante y la tarjeta siempre es para mí", denunció.