Vinícius: "Un premio que no me quisieron votar no cambia lo que pienso"

El delantero del Real Madrid no dio importancia al Balón de Oro y celebró una "semana muy bonita" con The Best y la Intercontinental

"Somos elegidos por jugar en el mejor club del mundo"

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Vinícius Junior confesó que vive "muy tranquilo" desde que llegó al conjunto blanco y no le cambió quedarse sin el Balón de Oro, celebrando unos días "bonitos" y "muy importantes" esta semana tras ser elegido The Best y ganar este miércoles la Copa Intercontinental.

"Está siendo una semana muy bonita, muy importante para mí y para los jugadores del Madrid, que lo dan todo por mí, me ayudan a hacer cosas grandes con este club. Ojalá podamos seguir así por mucho tiempo", dijo en la rueda de prensa de la final en Lusail.

El brasileño fue elegido MVP del torneo y también de la final contra el Pachuca, donde firmó el 3-0, 24 horas después de ganar el premio The Best de la FIFA también en Doha. "Vivo los días muy tranquilo desde que llegué al Real Madrid. Siempre he seguido trabajando fuerte. Un premio que no me quisieron votar no va a cambiar lo que pienso, ni lo que mis compañeros me dicen. Hacen grandes cosas por mí, estoy para jugar por ellos y para hacer lo mejor por la camiseta más grande del mundo", afirmó.

'Vini' pasó de largo del Balón de Oro que fue para el centrocampista español Rodri cuando todo parecía indicar que se lo llevaría el jugador del Madrid y confió en seguir ganando títulos con el conjunto madrileño. "Cada partido que entramos lo hacemos para ganar, sobre todo por una final y una final más para el Real Madrid. No es un trofeo cualquiera, somos el mejor equipo del mundo", afirmó.

Además, el ariete brasileño elogió a un Kylian Mbappé con el que espera seguir creciendo. "Siempre soñé con jugar con Mbappé, es un gran jugador y si Dios quiere haremos muchos goles y ganaremos muchos títulos", apuntó sobre el galo, que marcó también en Doha tras una gran jugada colectiva y asistencia del brasileño.

"Estamos siguiendo lo que la historia pide, son muchos títulos. No todos tienen la oportunidad de vestir esta camiseta, ni de jugar para el mejor equipo del mundo. Somos elegidos, tenemos que disfrutar cada día. Es algo único, que pocos jugadores han conseguido cumplir este sueño", zanjó.