Arnaus se desinfla y no optará al podio en golf

El golfista español Adri Arnaus no optará al podio en el torneo olímpico de los Juegos de Tokyo 2020, después de entregar este sábado una tarjeta de 74 golpes en la tercera jornada, disputada en el Kasumigaseki Country Club de Saitama, y alejarse, con 2 bajo el par, a doce golpes del líder, el estadounidense Xander Schauffele.

Las opciones de medalla o de diploma olímpico del golf español masculino en las primeras jornadas se han esfumado en la tercera, pues Adri Arnaus se mostró menos fiable y descendió hasta treinta posiciones tras completar el recorrido con 3 sobre el par, con 7 bogeys y 4 birdies.

Mejor le fue a Jorge Campillo, con 69 golpes después de 5 birdies y 3 bogeys, que permitieron al relevo a última hora de Jon Rahm ascender en la tabla. A falta de disputarse los últimos 18 hoyos, el barcelonés y el cacereño ocupan los puestos 45 y 54 de una clasificación que se ha comprimido al máximo en la parte alta.

El estadounidense Xander Schauffele conservó la cabeza, con 199 golpes, 14 bajo el par, por delante del japonés Hideki Matsuyama y el británico Paul Casey, a uno y dos golpes. El norirlandés Rory McIlroy es quinto, a tres golpes del liderato.

"Hoy ha sido un día duro. En la primera parte no me salía nada. Mi juego no estaba muy allá. Aun así, había momentos en los que veía que podía revertir la situación y así ha sido en el hoyo 12, donde he empezado a jugar más ordenado, me he dado algunas opciones y he acabado sintiéndome mucho mejor al final. Hay que seguir por esa línea y darlo todo el último día", resumió Arnaus.