Ayora sostiene la baza local en el Open de España

Ángel Ayora, Open de España 2026 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Ángel Ayora aguantó la pelea del sábado en el Real Club de Campo Villa de Madrid para mantener sus opciones de ganar el Open de España, torneo del DP World Tour, en una última jornada este domingo que empezará a tres golpes de los líderes, el inglés Joe Dean y el escocés Grant Forrest.

Ayora se quedó como mejor baza nacional tras un tercer asalto donde firmó hasta siete 'birdies' para hacer 66 golpes y -10 en total. La escapada británica por arriba llegó a los -13, mientras que el francés Victor Perez, el danés Jacob Olesen y el suizo Joel Girrbach, tercero el año pasado en Madrid, están en -12.

El malagueño sacó tajada de un sábado de buenas condiciones, mientras que Eugenio Chacarra (-8) y Sergio García (-4) se descolgaron. Ayora entró con fuerza, manejando la presión de ejercer de ídolo local, con cuatro 'birdies' en los primeros siete hoyos. Alguna salida de calle empezó a complicarle, pero se guardó un fuerte final de segunda vuelta sin importar el 'bogey' del 16.

"Sabía que quedaban hoyos fáciles, se podían hacer 'birdies'", dijo ante los medios un Ayora que, a sus 22 años, viene demostrando un talento diferente, en busca de su primera victoria en el Circuito. "Muy feliz, ha sido una pelea curiosa, mucho altibajo, recuperaciones, y contento por el esfuerzo", afirmó, dispuesto a cumplir una promesa de "saltar en paracaídas" si gana.

A cinco golpes de los líderes, Chacarra despertó del sueño y de la épica de pelear por el Abierto de España con un dedo del pie roto. El madrileño, frustrado además de ver a Dean y Olesen lucir arriba en su partido, buscó la reacción que encontró el viernes en los últimos hoyos, con un 'eagle' en el 14, pero el -1 en el día le hizo salir con el gesto torcido y sin atender a los medios.

Mientras, Sergio García no tuvo el 'moving day' esperado, atascado en el par del campo por un mal juego en los 'greens'. El castellonense falló con el 'putt' cuando tuvo buenas opciones, en -4 como Josele Ballester para buscar al menos el 'Top 10'. "Un día raro. He empezado con ganas, el 'bogey' del 1 no es la mejor manera, pero he tenido hasta el 9 dando buenas opciones de 'birdies'. No he estado cómodo con el putt. Los segundos nueve he forzado un poco. Cuando el campo estaba más difícil es cuando mejor he jugado", lamentó el de Borriol, campeón en 2002.