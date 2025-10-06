Banco Santander recauda 50.300 euros para la Gasol Foundation en su Torneo de Golf Solidario

Pau Gasol recibe el cheque del Torneo de Golf Solidario organizado por el Banco Santander a beneficio de la Gasol Foundation - BANCO SANTANDER

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco Santander organizó este lunes en el Club de Golf Santander de la localidad madrileña de Boadilla del Monte el Torneo de Golf Solidario a favor de la Gasol Foundation, y que contó con muchos rostros conocidos del deporte, entre ellos el del propio Pau Gasol, presidente de la fundación que lucha contra la obesidad infantil y que ejerció de anfitrión.

Al término del día, Banco Santander hizo entrega a la Gasol Foundation de un cheque por valor de 50.300 euros, resultado de las aportaciones de los inscritos al torneo, cantidad que la entidad multiplicó por cinco en su firme compromiso de apoyar iniciativas alineadas con sus valores.

"Estoy contento de poder realizar un año más este tipo de eventos para recaudar fondos para la misión de nuestra fundación, que es el trabajo que estamos haciendo para la prevención de la obesidad infantil a través de la promoción de hábitos saludables", expresó Pau Gasol a los medios tras jugar el hoyo 18 del recorrido.

El del Sant Boi recordó que la pasada semana recibieron de manos de SM la Reina Letizia un premio por parte de UNICEF por la labor que están llevando a cabo y que también presentaron la campaña 'Alimentemos otro Mañana' con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

"Así que muy contento e intentando mejorar la situación de la infancia de nuestro país y asegurando que todos los niños y niñas tengan acceso a una vida saludable y a poder desarrollarse en su plenitud", aseveró el doble ganador del anillo de campeón de la NBA con Los Angeles Lakers.

Gasol recordó el "dato altamente preocupante" de que uno de cada tres niños o adolescentes sufre obesidad o sobrepeso en España. "Por eso urge que actuemos y que cambiemos al final entornos que están arraigados y que tienen una inercia potente desde hace tiempo", apuntó.

"Tenemos que ir poco a poco tomando mejores hábitos y mejores líneas para nuestra juventud, entendiendo cuáles son los retos de hoy en día, las circunstancias que existen y que antes no existían, y revertir esta línea ascendente de los índices de obesidad y sobrepeso", sentenció el exjugador.

Además, del catalán, el escenario también reunió a otro exjugador de baloncesto como Rudy Fernández, exfutbolistas como Raúl González, Luis Figo, Miguel Ángel Ferrer 'Mista' o Bernd Schuster, futbolistas en activo como Sergio Reguilón o Mario Hermoso, o el piloto de rallys Carlos Sainz.

El Torneo de Golf Solidario Gasol Foundation, organizado por Banco Santander, tuvo como ganadores en primera categoría hándicap al sénior Willy de Brabanter, seguido por los futbolistas Sergio Reguilón y Hugo González, mientras que Pau Gasol concluyó en la novena posición.

En la segunda categoría hándicap, Daniel María Alfaro se alzó con la victoria, seguido de Mario Hermoso y del ejecutivo Daniel Halpern, y en la modalidad 'scratch', el triunfo fue para 'Mista', con el exjugador de Los Angeles Lakers en el 'Top 10'.