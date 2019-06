García, Quirós y Arnaus, al acecho del liderato en Valderrama tras la segunda jornada

Publicado 28/06/2019 21:58:24 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los golfistas españoles Sergio García, Álvaro Quirós y Adri Arnaus comparten la segunda posición del Estrella Damm NA Andalucía Valderrama Masters, que se celebra en el campo gaditano de Sotogrande, donde lidera el sudafricano Christiaan Bezuidenhout con cuatro golpes de ventaja.

El trío de españoles totaliza 138 impactos tras la segunda jornada al acecho del primer puesto. Quirós fue el más inspirado (-4) y García firmó el par del campo en una jornada dura en cuanto a las condiciones de viento que alteraron el normal desarrollo del día del corte. Arnaus, con -2, también se quedó con la misma tarjeta.

Todos miran al líder, el sudafricano Bezuidenhout, que logró 68 golpes para llegar a ocho bajo par y con las condiciones cada vez más difíciles en la tarde, con las que tuvieron que lidiar todos sus perseguidores. Además del trío español, el galés Bradley Dredge también se erigió como potencial ganador en la segunda plaza.

García, vencedor en Valderrama en las ediciones de 2011, 2017 y 2018, compensó sus cuatro 'bogeys' con tres 'birdies' para mantenerse en un torneo al que tiene especial cariño. A su vera está Arnaus, que consiguió un 'eagle' espectacular en el hoyo 17 para meterse de lleno en la pelea a sus 24 años.

Quirós remató su buena primera vuelta con una segunda sensacional. El andaluz logró cinco 'birdies' que le dieron alas en la parte decisiva de la jornada para meter presión al joven sudafricano, que busca su primera victoria en el European Tour tras finalizar en tercera posición en el BMW International Open de la semana pasada.

"Prefiero las condiciones más duras. Es difícil para todos porque el viento se está volviendo un poco más fuerte, pero solo hay que enfrentarlo", dijo Bezuidenhout, que reclamó todos los focos de la jornada a sus 25 años.

Por su parte, el número 11 del mundo, el también español Jon Rahm, está a siete impactos del liderato después de acabar el día con 72 golpes, el par de Sotogrande.

GARCÍA: "HA SIDO UN DÍA POSITIVO"

Pese a las dificultades de la jornada y el buen debut de este jueves, García fue positivo de cara al resto del torneo. "El putt no ha funcionado lo bien que me hubiera gustado, pero no era fácil. Los greens estaban duros, pero creías que estaban muy rápidos y después no era tanto; al siguiente hoyo igual te pasabas metro y medio. A pesar de eso, ha sido un día positivo por las sensaciones", resumió.

"Si conseguimos tener un poco más de suerte con el putt el fin de semana y seguimos jugando igual, estaremos arriba (...) Hizo muy poquito viento durante todo el día, el campo estaba muy jugable, pero hoy hemos tenido el Valderrama que conocemos", añadió el castellonense en declaraciones facilitadas por la organización.

"Algunos jugadores decían que se estaba jugando fácil y hoy les ha mordido el campo. Hay que tener mucho respeto a Valderrama, te exige muchísimo y esa es una de las razones por las que me gusta tanto", finalizó el de Borriol.