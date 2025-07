Jon Rahm: "No hay ningún secreto, no he jugado a mi mejor nivel"

El golfista español confía en la primera victoria del año en el LIV Golf Andalucía, antes del Abierto Británico

"La Ryder siempre ha estado en mis planes"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm confesó que la Ryder Cup "siempre" ha formado parte de sus planes de temporada y confió en que la segunda mitad del 2025 traiga una mejora en su juego, empezando por el LIV Golf Andalucía en el recorrido de Valderrama y, la próxima semana, en el Abierto Británico.

"No creo que haya ningún secreto. Simplemente diría que no he jugado a mi mejor nivel. Por suerte, con la mecánica de mi swing, durante la mayor parte de mi carrera profesional he sido muy consistente, incluso cuando no me he sentido al máximo de mis capacidades. Creo que eso es lo que hemos visto", dijo en rueda de prensa este miércoles en Valderrama.

El jugador vasco fue preguntado por la victoria que se le resiste esta temporada y confesó que sería "muy especial" lograrla en casa. "Espero que, como el año pasado, pueda tener un segundo impulso este año y jugar mejor. Poder ganar en un campo de golf tan exigente como el tuyo es especial. Jugar con Sergio el domingo del año pasado, estar allí en el hoyo 18 durante el desempate, ver al público abrazarse y lo que significó para ellos al final, fue muy divertido. He podido ganar en Madrid. Si mi primera victoria del año fuera aquí, sería muy especial", afirmó.

Rahm apuntó a la historia y el atractivo de un campo como el de Sotogrande, además de la oportunidad de poder jugar en España. "Siempre que puedan, estaré aquí, pase lo que pase", apuntó, ante la opción de que el torneo cambie de fecha. "Sin duda, pondría a Valderrama entre mis cinco mejores campos de campeonato", afirmó.

Por otro lado, el de Barrika confesó que la Ryder Cup, que del 26 al 28 de septiembre se jugará en Nueva York, "siempre" ha entrado en sus planes de temporada. "Todavía puedo clasificar, así que espero clasificarme, y es una realidad. Estoy bastante seguro de que tendré que ganar la semana que viene, pero es una posibilidad, y si no, veremos qué pasa. Pero me gustaría pensar que he jugado lo suficientemente bien como para, si es posible, ser elegido", dijo.