Jon Rahm: "Tuve una pequeña charla con Sergio García y con Ian Poulter"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm recalcó el "vínculo realmente especial" que se crea en la Ryder Cup, una competición en la que participará por tercera edición consecutiva y como uno de los denominados líderes que "tienen que mostrar más", y también confirmó que ha hablado con Sergio García e Ian Poulter porque "escucharles sobre lo que pensaron y sintieron" en sus participaciones "es información incalculable".

"Lo mejor de la Ryder Cup, además de ganar, obviamente, es entrar en la sala del equipo y ver a todos estos grandes golfistas reunirse y formar realmente un equipo, ser amigos y tener un vínculo realmente especial y único durante toda la semana", confesó Rahm en rueda de prensa tras el primer día de entrenamientos en el Marco Simone Golf and Country Club de Roma.

El vasco advirtió que esto provoca que "realmente cambia también la relación de cara al futuro, antes y después de la Ryder Cup". "Esos recuerdos que crees durarán toda la vida y las amistades y los vínculos se volverán aún más fuertes. Es muy divertido ser parte de esto", remarcó.

El de Barrika, para el que ha sido "especial estar estas últimas semanas en casa" pensando en una competición por la que "probablemente" no le importaría pagar por jugarla, advirtió que su posición en el ranking mundial, el número tres, no importa esta semana. "No, yo era el número uno del mundo antes de la última y eso realmente no significó nada", recordó.

"Me gustaría pensar que cualquier cosa que hayamos hecho antes de esta semana y cualquier cosa que podamos hacer después de esta semana realmente no importa. Realmente no debería afectar la forma en que nos preparamos para esta semana", añadió Rahm al respecto.

El golfista vizcaíno no esconde que "al final del día, se trata de un partido y de hacer el mejor trabajo posible para vencer a la persona que tienes delante en esa sesión". "Lo que sea que hayas hecho antes realmente no importa porque es una atmósfera y un entorno diferentes", puntualizó.

Pese a ello, aunque no necesita "hacer nada diferente" a sus dos anteriores participaciones, sabe que su rol "es salir y tratar de ganar" todos los puntos. "Generalmente, los líderes de un equipo tienen que salir y mostrar un poco más", aseveró el doble ganador de 'majors', al que no le importa su actuación individual siempre y cuando Europa gane la Ryder Cup.

"SIEMPRE HAY ALGO QUE APRENDER DE LOS GRANDES JUGADORES"

Rahm confesó que el lunes tuvieron una reunión más personal donde "muy pocos jugadores no derramaron algunas lágrimas" y que también ha hablado con su compatriota Sergio García y el inglés Ian Poulter, dos de los que más influjo han tenido en el equipo en pasadas ediciones y ausentes por su implicación en el LIV Golf.

"Hablé con Sergio y le pedí consejo. Me enseñó mucho sobre qué hacer en Whistling (edición de 2021) y obviamente también en París (2018). Tuve una pequeña charla con él y también con Poulter. No es que vaya a ser fácil asumir el papel que estos dos tuvieron dentro y fuera del campo de golf, pero escucharles hablar sobre lo que pensaron y sintieron es obviamente información incalculable", subrayó el vasco, que habló "ayer lunes" con el castellonense.

Para el español, "es un gran problema" la impresionante racha de los europeos sin perder en casa, lo que no hacen desde 1993. "Quieres estirar la racha tanto como sea posible, ojalá podamos recordar los 30 años en los que Europa estuvo invicta aquí en casa", deseó.

Finalmente, el de Barrika se refirió a los novatos que hay en el equipo. "Entiendo que estén aquí con ganas de demostrar el por qué y dejar su huella como novatos, pero siempre hay algo que aprender de algunos de los grandes jugadores. No me refiero necesariamente al golf, sino simplemente a cómo procesan y afrontan una semana como ésta. Creo que la curiosidad es muy, muy importante", apuntó.

"En mi primera Ryder Cup no hice ni una sola pregunta, estaba tan callado como uno puede estar. Soy muy tímido e introvertido por naturaleza, así que toda la semana me pareció un poco desalentadora al principio y vas a un vestuario donde la gente ha estado compartiendo durante 15 o 20 años, por lo que es muy difícil, al menos lo fue para mí encajar de esa manera de inmediato", relató el de Barrika.

Y tuvo palabras para el joven sueco Ludvig Aberg, de 23 años. "Está callado, como creo que todo el mundo está en la primera Ryder. En su caso, ni siquiera ha sido profesional durante tanto tiempo, por lo que muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de crear esa relación con él, pero es bastante increíble lo que ha hecho desde el principio, teniendo un gran domingo en Crans-Montana y una actuación realmente sólida en Wentworth. Está claro que tiene potencial", admitió.