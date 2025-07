Josele Ballester y David Puig se deshacen en elogios hacia Sergio García, su capitán en el LIV Golf

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los golfistas españoles Josele Ballester y David Puig no dudan en deshacerse en elogios hacia su compatriota Sergio García, su capitán en el equipo 'Fireballs' del LIV Golf, el circuito saudí que aterriza este fin de semana en el recorrido español de Valderrama, en Cádiz.

Ballester, campeón el año pasado del US Open Amateur y que debutó como profesional en el LIV Golf Virginia, tiene claro que el de Borriol "siempre ha sido un modelo a seguir". "Crecí viéndole jugar. Su padre ha sido mi entrenador durante los últimos ocho años, así que he tenido la suerte de aprender mucho de los dos: de cómo ven el golf y de todo lo que han vivido en este deporte", añadió en declaraciones facilitadas por la organización del LIV Golf Andalucía.

"Sergio es simplemente increíble, especialmente en campos difíciles como Valderrama", advierte por su parte David Puig. "Su habilidad para no meterse en problemas, encontrar calles y 'greenes', no puedes evitar darte cuenta de las pequeñas cosas que marcan una gran diferencia. Estar cerca de él nos ayuda a todos a mejorar", confiesa.

Para Ballester, es un lujo compartir equipo en el circuito con García y Puig, a los que conocía "muy bien" y a los que considera "grandes amigos". "Estar rodeado de gente increíble y compañeros cercanos como todos los del equipo de 'Fireballs' me está ayudando a crecer no sólo como jugador, sino también como persona", apuntó.

"Mi paso por Arizona State me preparó bien y he tenido la suerte de aprender de algunos de los mejores. Sé que lleva tiempo adaptarse, pero estoy entusiasmado con lo que me espera. Estoy en el lugar adecuado para seguir creciendo", prosigue.

Por su parte, Puig, ya una cara habitual en LIV Golf, está "muy contento" de su paso por este circuito, donde cree que el 'Fireballs' "ha crecido mucho". "Sergio está jugando a un nivel muy alto, Abraham (Ancer) siempre es un luchador, y ahora con Josele también, nos llevamos muy bien y hacemos muchas cosas juntos. El equipo se siente más fuerte este año, sin duda", subraya.

"Hay una gran diferencia cuando compites con gente que conoces y en la que confías. Ya hemos compartido muchos momentos y Josele encaja perfectamente en el espíritu de equipo que hemos construido", celebra el golfista catalán sobre el joven jugador.

El LIV Golf llegará a España esta semana con la celebración de su décima cita después de que el año pasado el icónico recorrido gaditano de Valderrama viese la victoria individual de Sergio García y de su equipo, el 'Fireballs'.