Phil Mickelson: "No justifico la violación de derechos humanos, pero el LIV es bueno para el golf"

LONDRES, 8 Jun. (dpa/EP) -

El golfista estadounidense Phil Mickelson dejó claro que no justifica "la violación de derechos humanos", pero que cree que el nuevo circuito apoyado por Arabia Saudí, LIV Golf Invitational Series, "es bueno para el golf" y que es "una oportunidad única en la vida para cambiar cómo funciona el PGA Tour".

"Yo no justifico la violación de derechos humanos. Soy muy consciente de lo que ha pasado con Jamal Khashoggi y creo que es terrible. También he visto las cosas buenas que el golf ha conseguido a lo largo de la historia y creo que LIV Golf va a hacer mucho bien al juego también", explicó Mickelson en la rueda de prensa previa al primer torneo del circuito saudí, que se celebrará en Londres.

El californiano, que el pasado mes de febrero calificó al gobierno saudí de "temibles hijos de puta", es uno de los golfistas más famosos que jugará el primer torneo del nuevo circuito apoyado por Arabia Saudí, pero todavía no ha abandonado el PGA Tour como sí han hecho el español Sergio García o su compatriota Dustin Johnson.

En este sentido, el estadounidense eligió "no hablar públicamente sobre los asuntos del PGA Tour", del que no se sabe si ha sido o no suspendido. Tampoco quiso aclarar los términos de su acuerdo con el nuevo circuito, sobre los que dijo que "deberían ser privados". "No parece que sea el caso, pero debería", declaró Mickelson.

El ganador de tres 'majors' considera este cambio como "una oportunidad única para reformular cómo opera el PGA Tour", al que considera "odioso y avaricioso", aunque no tiene intención de abandonarlo por el momento.

"Me he ganado ser miembro vitalicio y no quiero abandonar eso, no creo que deba hacerlo", comentó Mickelson. "No sé lo que va a pasar, pero creo que me lo he ganado y no voy a dejarlo", respondió el estadounidense ante la pregunta sobre si podrían quitarle ese derecho por jugar fuera del circuito.