Stacy Lewis da a conocer el equipo estadounidense de la Solheim Cup 2023

La capitana desvela sus tres elecciones que se unirán a las nueve jugadoras que se clasificaron de forma automática



MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La capitana estadounidense, Stacy Lewis, ha anunciado que Ally Ewing, Cheyenne Knight y Angel Yin completarán el equipo que se enfrentará a Europa junto a las nueve jugadoras clasificadas automáticamente en la Solheim Cup 2023, que se disputará del 22 al 24 de septiembre en Finca Cortesín en Casares (Málaga).

La número 1 del mundo, Lilia Vu, tres veces ganadora del LPGA Tour en 2023 con dos 'grandes' incluidos, encabeza la lista de las siete jugadoras clasificadas para el equipo a través de la clasificación por puntos del LPGA.

Le acompañan, por orden de clasificación, Nelly Korda, Allisen Corpuz, Megan Khang, Jennifer Kupcho, Danielle Kang y Andrea Lee. Esta última empató en la decimotercera posición en el CPKC Women's Open, un puesto que necesitaba para pasar de la octava a la séptima posición en la clasificación por puntos y asegurarse la última plaza de clasificación automática.

"Estaba bastante estresada en la recta final, porque sabía que tenía que terminar entre las 13 primeras para no tener que depender de la elección de la capitana. Me siento muy agradecida y honrada de representar a Estados Unidos. Ha sido mi sueño desde que era pequeña. He participado en dos equipos PING Junior Solheim Cup y siempre he querido jugar en el equipo oficial. Estoy muy emocionada y no puedo esperar a competir a las órdenes de Stacy", dijo Lee.

Además, Lexi Thompson y Rose Zhang representarán a los Estados Unidos como las dos norteamericanas mejor clasificadas en el Rolex Women's World Golf Rankings que no están entre las siete clasificadas del ranking estadounidense para la Solheim Cup.

La de 2023 será la sexta participación de Thompson en la competición bienal por equipos. Las únicas jugadoras estadounidenses que han competido más veces en la Solheim Cup son Paula Creamer (siete participaciones), Beth Daniel (ocho participaciones), Juli Inkster (nueve participaciones), Rosie Jones (siete participaciones), Cristie Kerr (nueve participaciones) y Meg Mallon (ocho participaciones).

Danielle Kang representará a Estados Unidos por cuarta vez, mientras que esta será la tercera convocatoria para Megan Khang y Nelly Korda. Jennifer Kupcho Kupcho participará por segunda vez, mientras que Allisen Corpuz, Andrea Lee, Lilia Vu y Rose Zhang se convertirán en las 'rookies' del equipo estadounidense de la Solheim Cup este 2023.

Para completar el equipo de las barras y las estrellas, la capitana ha seleccionado a Ally Ewing, Cheyenne Knight y Angel Yin. Las jugadoras comenzaron a acumular puntos para la clasificación de la Solheim Cup de Estados Unidos en el Portland Classic 2021.

Los puntos se otorgaron a las 20 primeras participantes en cada prueba del ranking, con el doble de puntos en los cinco grandes campeonatos.

La Solheim Cup es el evento internacional por equipos más prestigioso del golf profesional femenino. En 2019, el Equipo de Europa venció por 14,5-13,5 en Gleneagles (Escocia) gracias a que Suzann Pettersen embocó el putt ganador en el último hoyo del partido final. Por su parte, el equipo estadounidense supera al europeo, por 10-6, en todas las competiciones celebradas en la historia de la Solheim Cup.