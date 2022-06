Aleix Espargaró busca salir líder de casa en pugna con el renovado Quartararo

Marc Márquez, operado por cuarta vez, deja solo a su hermano Álex y al resto de anfitriones en Montmeló

Vietti y Ogura pueden desequilibrar la balanza en Moto2 y García Dols, Guevara y Masià siguen monopolizando Moto3

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de Catalunya, novena cita del Mundial de motociclismo, llega este fin de semana al Circuit de Barcelona-Catalunya como posible punto de inflexión en el campeonato, entre la carrera y el test posterior en MotoGP, con un Aleix Espargaró (Aprilia) dispuesto a quitarle el liderato, en casa, al renovado Fabio Quartararo (Yamaha), sin el operado Marc Márquez (Honda) y con las categorías de Moto2 y Moto3 dispuestas a completar la fiesta.

En MotoGP habrá una nueva batalla por el liderato, pero esta vez se reduce a un cara a cara entre Fabio Quartararo y Aleix Espargaró. El 'Diablo', vigente campeón del mundo, tiene 8 puntos de margen sobre un Aleix que corre en casa, literal. El de Aprilia confía en volar y en arrebatar ese primer puesto al recién renovado, hasta 2024, con Yamaha.

Una lucha en la que quieren meterse, de nuevo, Enea Bastianini o, por primera vez, Francesco Bagnaia. El primero, con una Ducati satélite y, el segundo, con la oficial. 'Pecco' Bagnaia ganó la anterior cita, la del Gran Premio de Italia en Mugello, mientras que 'la Bestia' se fue al suelo y no pudo terminar, de ahí que ahora esté fuera de su alcance el liderato inmediato.

Sin duda, quien más recuperó en Mugello fue Bagnaia, de nuevo en lo más alto del podio y ahora cuarto en el campeonato, dispuesto a aprovechar la potencia de su Ducati en las dos largas rectas del trazado catalán. Habrá que ver si ello, o la dulzura de la Yamaha de Quartararo, podrán con la versatilidad y potencia de una Aprilia que tendrá el 'extra' que aportará Aleix Espargaró al ser anfitrión.

Son muchos los pilotos catalanes que correrán en casa. Sin ir más lejos, el hermano de Aleix, Pol, con su Repsol Honda. Pero el menor de los Espargaró estará algo solo, como el resto de pilotos 'locales', al no tener a Marc Márquez entre ellos. El ocho veces campeón del mundo se operó, por cuarta vez, el hombro derecho este mismo jueves, en Estados Unidos. Y su lugar lo ocupará el probador Stefan Bradl.

Es un foco mediático, un activo que no estará en liza en Montmeló. Pero Márquez optó por volver al quirófano para, a su vuelta, poder ser él de nuevo. La versión actual del campeón de Cervera, junto a una Honda que deja mucho que desear, estaba noveno en el Mundial y sin optar a nada de lo que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Muchos de los pilotos que sí estarán en el Circuit saben que el lunes, después de la carrera, tendrán un test del que, históricamente, se aprende y evoluciona la moto. Pero antes de mirar al futuro, la carrera del domingo puede ser clave en un Mundial que se acerca a su ecuador.

El año pasado ganó Miguel Oliveira con su KTM. Una sorpresa positiva que esta vez, salvo agua o inclemencias, parece que no se dará. Muchos otros intentarán que no haya sorpresas negativas, en forma de caída o abandono. Y ahí destacan las dos Suzuki, las de Joan Mir y Alex Rins, que no terminaron en Mugello y que pierden fuelle en el año del enésimo adiós de la marca a MotoGP.

PULSO EQUILIBRADO EN MOTO2 Y DOMINIO ESPAÑOL EN MOTO3

Sin duda, salvo caída o catástrofe compartida, el equilibrio al frente del campeonato de Moto2 terminará en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Ahora mismo, el italiano Celestino Vietti y el japonés Ai Ogura llegan empatados a 108 puntos al frente del campeonato, con el español Arón Canet a sólo 18 puntos.

Un equilibrio al que poner fin, y una batalla a dos de la que espera sacar provecho un Canet que corre en casa y que es el único anfitrión capaz de dar una alegría este año en Moto2, aunque Augusto Fernández, sexto en el Mundial, confía en reengancharse a la lucha.

En Moto3, por contra, el idioma es el castellano. En una categoría pequeña no tan ajustada, el líder es Sergio García Dols (GasGas) con 137 puntos, por los 109 de su compañero de equipo Izan Guevara y 95 para Jaume Masià (KTM). Eso sí, el valenciano tiene igualado, aunque por detrás, al italiano Dennis Foggia (Honda).

Foggia estaba en esa pugna cabecera pero se fue al suelo en Mugello, ante su público, y perdió fuelle tras una carrera del Gran Premio de Italia ganada por García Dols, con Guevara segundo y con Tatsuki Suzuki tercero.