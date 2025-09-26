Bezzecchi domina la 'Practice' en Motegi y Alex Márquez tendrá que pasar por la 'Q1'

Archivo - El piloto italiano Marco Bezzecchi durante un Gran Premio de 2025 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) lideró este viernes la 'Practice' de la categoría de MotoGP del Gran Premio de Japón, decimoséptima cita del Mundial de Motociclismo, por delante de los españoles Pedro Acosta (KTM) y Marc Márquez (Ducati), mientras que Álex Márquez (Ducati) se quedó fuera del 'Top 10'.

La primera toma de contacto con el trazado de Motegi de la categoría 'reina' fue un tanto accidentada, con muchas caídas de pilotos punteros, y terminó con el dominio de Aprilia, que sigue mostrándose como el teórico principal rival de Marc Márquez que, de momento, cumplió con su primer objetivo de este fin de semana en el que se puede proclamar campeón del mundo por séptima vez de MotoGP y por novena en total.

Fue una 'Practice' que evidenció también el buen momento de KTM con Pedro Acosta y la evolución que parece estar dando Honda, lo que provocó que el 'Top 4' estuviera conformado por cuatro motos diferentes de fábrica y con sólo dos Ducati más, las de los italianos Fabio Di Giannantonio y Francesco Bagnaia, metidas en la 'Q2'. Fue una tanda muy igualada con los diez primeros estuvieron separados por medio segundo y el 'Top 5' en apenas dos.

El mejor tiempo del viernes fue para un Marco Bezzecchi, que olvidó su ajetreada primera sesión libre, con dos caídas, quedándose el mejor tiempo en los compases finales con un gran giro de 1:43.193 par superar a un Pedro Acosta que no pudo concluir el entrenamiento por un aparatoso accidente que dejó su KTM destrozada.

De todos modos, eso no le impidió acabar segundo a 136 milésimas del piloto de Aprilia y por delante de un Marc Márquez que tuvo que esperar también a sus últimos intentos para garantizarse un puesto directo en la 'Q2', su primer gran objetivo en esta semana.

El de Cervera, que es el único de la parrilla que ha pasado siempre el 'corte' esta temporada, se quedó a 167 milésimas de Bezzecchi y una escasa por delante de su compatriota Joan Mir (Honda), con Di Giannantonio completando el 'Top 5' a casi dos décimas. Luca Marini (Honda), Bagnaia, Fabio Quartarao (Yamaha), Raúl Fernández (Aprilia) y Johan Zarco (Honda) fueron los restantes que pasaron a la 'Q2'.

En cambio, no fue el mejor viernes para Álex Márquez, el único piloto que puede impedir que su hermano festeje el título este fin de semana en Motegi. Ya por la mañana no estuvo entre los mejores tiempos y tuvo problemas en la 'Practice', donde también fue de los que sufrió una caída. Por momentos, llegó a estar en el 'Top 10', pero finalmente no entró por primera vez en esta campaña al sólo poder ser decimoquinto a tan sólo 40 milésimas de Zarco.

También deberá pasar por la 'Q1' el actual campeón del mundo, el español Jorge Martín (Aprilia), decimotercero y empatado en el tiempo con Álex Márquez y el japonés Ai Ogura (Aprilia). El madrileño tampoco se libró en este entrenamiento de irse al suelo, también por partida doble como su compañero de equipo.

Por otro lado, en Moto2, el británico Jake Dixon (Boscoscuro) dominó la 'Practice', con el líder del campeonato, el español Manu González (Kalex) en la tercera posición y por delante de sus dos principales rivales, el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y el español Arón Canet (Kalex), que sólo pudo ser vigesimocuarto y que fue víctima de una caída.

Finalmente, en la categoría de Moto3, el más rápido en la 'Practice' fue el español David Muñoz (KTM), por delante de su compatriota y líder del campeonato, José Antonio Rueda (KTM), mientras que el segundo clasificado del Mundial, el también español Ángel Piqueras (KTM) fue cuarto.