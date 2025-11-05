Dettwiler sigue mejorando y podrá ser trasladado a Suiza

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto suizo de Moto3 Noah Dettwiler, del equipo CIP Green Power, "ha mejorado notablemente" y el jueves será repatriado a Suiza para seguir su recuperación y pasar por quirófano, tras el accidente sufrido en el Gran Premio de Malasia.

"Nos complace anunciar que la salud de Noah Dettwiler ha mejorado notablemente en los últimos días, por lo que los médicos que le atienden en Kuala Lumpur han autorizado su repatriación a Suiza. Hoy, miércoles, un equipo de Swiss Air-Rescue Rega visitó a Noah en el hospital de Kuala Lumpur para coordinar los detalles de su traslado médico a casa", dice este miércoles su equipo.

"El vuelo está programado para el jueves y se espera que Noah aterrice en Zúrich a última hora de la tarde. Desde allí, será trasladado directamente a un hospital donde se someterá a la cirugía de pierna que tiene pendiente. Posteriormente, comenzará la fase de rehabilitación. La familia de Noah también podrá iniciar su viaje de regreso de Kuala Lumpur a Suiza el jueves por la noche", añade.

Dettwiler sufrió un grave accidente en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia, el último fin de semana de octubre, por el que fue sometido a varias cirugías hasta salir de estado crítico.