José Antonio Rueda, operado de sus fracturas en la mano derecha tras el accidente en Sepang

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español José Antonio Rueda (KTM) fue operado este lunes de las lesiones que sufrió en su mano derecha durante la vuelta de reconocimiento de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia, según informó este miércoles su equipo.

"José Antonio Rueda fue operado de la mano derecha el lunes pasado, como parte de su recuperación tras la caída sufrida seis días antes en Sepang. La intervención, en la que se insertaron placas en el pulgar, el segundo y tercer metacarpianos de la mano derecha, así como en la base del radio, fue realizada por el Dr. Xavier Mir en la Clínica Dexeus de Barcelona. El plan para el piloto es continuar su recuperación el tiempo que sea necesario para garantizar que esté completamente preparado para la temporada 2026", indicó el Red Bull KTM Ajo.

Este dio más detalles del grave accidente que sufrió el campeón del mundo de Moto3 tras embestir por detrás al suizo Noah Dettwiler y por la que tuvo que recibir "atención de emergencia en pista al sufrir un paro cardíaco". "Posteriormente fue trasladado en helicóptero al Hospital de Kuala Lumpur. Las primeras pruebas revelaron una fractura abierta del pulgar y del segundo y tercer metacarpiano de la mano derecha, así como una fractura en la base del radio y otros traumatismos", relató el equipo.

"Tras descartarse lesiones graves en la cabeza y el torso, Rueda fue trasladado a una clínica privada, donde se le realizaron más pruebas para controlar de cerca las contusiones en las costillas y los pulmones. Cuatro días después de su ingreso en el hospital, el jueves pasado recibió el alta para regresar a España, donde aterrizó la madrugada del viernes", añadió.

El piloto andaluz permaneció hospitalizado "en observación constante" en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona y su paso por el quirófano fue pospuesto al lunes "debido a la inflamación en la mano" y que tras la operación sigue ingresado, recuperándose también de "una pequeña fractura en la escápula" que no necesitará "cirugía" sino únicamente "reposo para recuperarse por completo". "Se espera que José Antonio reciba el alta pronto. Desde allí, volará a Sevilla para continuar su recuperación junto a su familia y amigos", remarcó.

"Red Bull KTM Ajo desea agradecer a todos los que han participado en la recuperación de José Antonio hasta la fecha, incluyendo al personal médico de MotoGP y del Circuito Internacional de Sepang, así como al personal del Hospital de Kuala Lumpur y de la Clínica Dexeus. Asimismo, agradecemos a toda la comunidad de MotoGP por el apoyo recibido, desde los miembros del 'paddock' hasta otras organizaciones, equipos, pilotos y aficionados", subrayó el equipo.

Este envía toda su "fuerza y energía" a Rueda. "Confiamos en que volverá más fuerte que nunca tras este revés, al final de la que ha sido su mejor temporada en el Mundial, donde le vimos ganar su primer Campeonato del Mundo. Estamos muy orgullosos de ti José Antonio y deseamos verte pronto de nuevo en el 'paddock'. Esperamos seguir escribiendo esta historia juntos", remarcó el Red Bull KTM Ajo.

Finalmente, este también se acordó de la figura de Noah Dettwiler, el otro piloto implicado en el accidente y que resultó peor parado, aunque su vida ya no corre peligro. "Le deseamos una pronta recuperación y un pronto regreso al 'paddock'", sentenció.