Jack Miller lidera con la nueva Yamaha el segundo día de 'shakedown' en Sepang

El piloto australiano Jack Miller lidera con la nueva Yamaha el segundo día de 'shakedown' de MotoGP en Sepang

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'shakedown' de MotoGP en Sepang (Malasia) dio este viernes un nuevo paso hacia el inicio del curso 2026 con una segunda jornada intensa, más calurosa y húmeda que la inaugural, en la que Yamaha volvió a acaparar protagonismo con el australiano Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP), que encabezó la tabla de tiempos por un margen mínimo y confirmó las buenas sensaciones del nuevo proyecto de la fábrica japonesa.

Miller fue el más rápido del día tras parar el crono en 1:57.908, un registro que le permitió bajar con claridad al 1:57 y mejorar en casi un segundo el mejor tiempo del segundo día del 'shakedown' de 2025. A su estela terminó el español Pol Espargaró (KTM), segundo a solo 25 milésimas, en una clasificación muy apretada en la que tres fabricantes diferentes coparon el 'Top 3' separados por poco más de una décima.

Yamaha pudo, además, poner en pista al francés Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) por primera vez en 2026, en medio de los rumores de una posible salida a Honda en 2027. El campeón del mundo de 2021 firmó una sólida cuarta posición y Yamaha colocó sus dos motos entre las cinco mejores, mientras que su compañero Álex Rins cerró la jornada séptimo, aunque como quinto piloto más rápido en términos absolutos.

El debutante Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) continuó su proceso de adaptación a la Yamaha V4 y a los neumáticos Michelin, rebajando siete décimas su tiempo del primer día. El trabajo del fabricante de Iwata se completó con los pilotos de pruebas Augusto Fernández y Andrea Dovizioso, cuyo mejor crono conjunto fue un 1:59.351.

KTM volvió a mostrarse muy competitiva, con Pol Espargaró dentro del 1:57 y Dani Pedrosa prolongando su programa hasta bien entrada la tarde, completando 47 vueltas y situando sus dos RC16 entre los diez mejores tiempos. Mika Kallio también sumó kilómetros para la marca austriaca, aunque más retrasado en la tabla.

En Honda, el más rápido fue de nuevo el espaol Aleix Espargaró, tercero con un tiempo de 1:58.066, a solo 0.133 de su hermano Pol, pese a sufrir un problema técnico durante la jornada. Diogo Moreira (LCR Honda) dio otro paso en su adaptación a la RC213V, recortó casi un segundo respecto al primer día y ya rodó en 1:59.

Ducati, con Michele Pirro como único representante, centró su trabajo en acumular vueltas y mejorar registros, rebajando en más de seis décimas su mejor tiempo del miércoles, mientras que Aprilia tuvo en Lorenzo Savadori al piloto más activo, encargado de poner a prueba hasta ocho motos y de avanzar en la definición del chasis que apunta a convertirse en la base de 2026.

Con Yamaha al frente, tres marcas separadas por márgenes mínimos y un último día aún por delante, el 'shakedown' de Sepang sigue confirmando el buen ritmo competitivo en el arranque de una pretemporada que ya empieza a tomar temperatura bajo el sol malayo.