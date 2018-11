Lorenzo: "Márquez ya es una leyenda, tendré mucho que aprender de él"

Publicado 13/11/2018 17:01:44 CET

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha asegurado que su compatriota Marc Márquez, su futuro compañero de equipo en el Repsol Honda y vigente campeón del mundo, "ya es leyenda" por haber ganado cinco títulos en la categoría 'reina' y que por ello tendrá "mucho que aprender" del de Cervera, con el que espera tener una relación de "mutuo respeto".

"Marc ya es una leyenda. A un piloto que ha ganado 5 de 6 Mundiales solo se le puede considerar así, aunque siga compitiendo y no se haya retirado todavía. Tendré mucho que aprender de él", aseguró en rueda de prensa en Barcelona tras presentar la colección de joyas de su marca 'Skull Rider'.

En este sentido, el balear explicó que deberá empaparse del conocimiento que tiene Márquez de su Honda y de HRC. "La siguiente temporada será su séptima con la moto y para mí la primera, eso es fundamental para sacarle el máximo a una moto como hice yo en su día con la Yamaha", rememoró sobre su relación con el equipo japonés, con quien ganó tres títulos en MotoGP.

"Seremos una de las duplas con más títulos y palmarés de la historia, a partir de ahí espero que haya respeto mutuo, que formemos un equipo muy fuerte y que se beneficien las tres partes, vamos a ver qué sucede", manifestó Lorenzo, cuya llegada hará que en el box del equipo japonés haya 12 títulos mundiales entre todas las categorías, 8 de ellos en MotoGP.

Pero antes de incorporarse al equipo Repsol Honda e intentar domar la Honda, Lorenzo quiere dar el mejor final posible a su relación con Ducati, aunque "no va a ser el final soñado". "En estas últimas carreras he tenido mala suerte. Me he perdido muchas carreras y no voy a poder conseguir el final soñado que tenía con Ducati, de poder ganar más carreras", reconoció.

"Estoy en estos momentos concentrado exclusivamente en acabar de la mejor manera mi etapa en Ducati. Cuando finalice la carrera, pensaré en mi siguiente etapa, hasta entonces pienso sólo en rojo", apuntó sobre su futuro. "No voy mucho más allá de mañana, me concentro en el presente", recalcó.

Pero, pese a ello, el mallorquín sí piensa en cómo podría ser el siguiente Mundial y la dificultad de hacer un 'Top 5' en carrera en Catar, la primera carrera del calendario. "No puede decir qué va a pasar en Valencia, imagina el año que viene. Pero tener éxitos es consecuencia de hacer las cosas bien, tener confianza en la moto, estar bien preparado físicamente y hacer las cosas mejor", apuntó.

"Si ahora me preguntas si podré ganar en Catar diría que es prácticamente imposible. Para el Mundial no seré favorito, mi favorito es Márquez por ser el vigente campeón y esos años que lleva sobre la moto. Yo tengo mucho trabajo por hacer", señaló al respecto.