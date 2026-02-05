Marc Márquez: "Ha ido mejor de lo esperado, esperaba llegar peor"

Marc Márquez en su box en el test de MotoGP 2026 en Sepang (Malasia) - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) aseguró este jueves, tras la tercera jornada del test oficial de pretemporada en el circuito de Sepang (Malasia), que su evolución física en las pruebas "ha ido mejor de lo esperado", mientras que su hermano Álex Márquez (Ducati) se mostró satisfecho tras firmar el mejor tiempo de los ensayos, aunque pidió "calma" al tratarse únicamente de un test.

"Cuando vienes de una lesión siempre vienes con ciertas dudas, de cómo me voy a encontrar, qué va a pasar en la moto, cómo voy a aguantar los días. Mejor de lo esperado, esperaba llegar peor, o sea que mejor de lo esperado, pero tenemos que seguir trabajando porque los rivales, es competición, mejoran y tú tienes que saber reinventarte", señaló Marc Márquez en declaraciones a DAZN.

El ocho veces campeón del mundo también valoró su simulacro de carrera al sprint y reconoció que todavía deben mejorar. "Depende, le pondría un 6, tenemos que mejorar aún, pero está bien. Estoy contento porque ya iba con esa intención", valoró.

"Sabemos que tanto 'Pecco' como Álex aquí hace tres meses volaron, fueron los más rápidos y de hecho hoy han sido los más rápidos. No estoy ni en el podio, estoy cuarto o quinto, tenemos que mejorar, trabajar y seguir esta pretemporada", indicó en este sentido, antes de señalar que sus principales rivales serán "los mismos que el año pasado, Álex, 'Pecco' y Bezzecchi".

Por su parte, Álex Márquez, el más rápido del test, aseguró que en el trazado malasio se ha sentido cómodo desde el inicio. "Aquí me viene todo bastante natural, he mejorado creo que media décima mi tiempo del año pasado, así que bien, contento de este último día, hemos probado cosas pero sobre todo también nos hemos centrado a sacar el máximo provecho a nuestro paquete", afirmó también a DAZN.

"Hemos podido confirmarlo con tiempos rápidos, no solo la vuelta rápida, sino sobre todo también el simulacro de sprint race que ha sido muy bueno, así que contento, pero es solo un test, así que hay que volar bajo y hay que tener calma", añadió el piloto español, en una jornada en la que las Ducati dominaron la tabla de tiempos y en la que Marc Márquez sufrió una caída sin consecuencias físicas.