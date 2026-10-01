Martín defiende liderato en Motegi ante el empuje de Márquez y Acosta

Jorge Martín celebra la 'pole' junto a Marc Márquez y Pedro Acosta en el Gran Premio de Austria 2026, en el Red Bull Ring de Spielberg - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato del Mundo de Motociclismo inicia este fin de semana en el circuito de Motegi la decisiva gira por Asia y Oceanía con la disputa del Gran Premio de Japón, decimosexta cita del calendario a la que la lucha por el título de MotoGP llega al rojo vivo, con Jorge Martín (Aprilia) defendiendo un ajustado liderato de solo 12 puntos sobre Marc Márquez (Ducati), en el arranque de un maratón de cinco carreras en seis semanas donde no hay margen para el error.

Tras el paso por Austria, donde afianzó la primera posición con su segundo puesto el domingo, Martín suma 306 puntos por los 294 de Márquez. El madrileño busca resarcirse de su aciaga edición de 2025 en suelo nipón y consolidar la ventaja al frente de la general, pero enfrente tendrá a un Marc Márquez que evoca grandes recuerdos en Motegi -escenario donde selló su corona en 2018 y completó su remontada en 2025- y que basa su candidatura en la efectividad.

A la pugna por el cetro mundialista se suma un pletórico Pedro Acosta (KTM). El joven piloto murciano aterriza en Japón en cuarta posición con 234 puntos, lanzado tras conquistar en el Red Bull Ring la primera victoria de su carrera en la categoría reina tras encadenar tres podios consecutivos. A 72 puntos de la cabeza, Acosta se presenta como una gran amenaza en un trazado donde ya brilló en su año de debutante.

Si bien, por delante del murciano, resiste el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero a 42 puntos del liderato de su compañero Martín con 264 puntos, que pretende revitalizar sus opciones en un tramo de campeonato que ya le fue muy favorable el pasado curso. Y la cita japonesa será también emotiva para el ídolo local Ai Ogura (Aprilia), sexto del campeonato con 222 puntos, que buscará dar una alegría a su afición tras rozar el podio en Austria.

Asimismo, representará un examen crucial para los fabricantes locales Honda y Yamaha. En Honda, Luca Marini (98 puntos) actuará como punta de lanza ante la baja por enfermedad de Joan Mir -sustituido por Somkiat Chantra- y el 'wildcard' de Takaaki Nakagami, mientras que Francesco Bagnaia (Ducati), noveno de la general con 156 puntos, defenderá el triunfo cosechado en Motegi en 2025.

En Moto2, Manu González (Kalex) afronta el arranque del periplo asiático defendiendo la cabeza de la tabla con 245,5 puntos. El madrileño dispone de un colchón de 35,5 puntos sobre su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro), que llega revitalizado tras anotarse la victoria en Spielberg y situarse con 210 puntos en la segunda plaza. Por detrás, Iván Ortolá marcha tercero con 168,5 puntos, liderando un perseguidor grupo de españoles que intentará frenar la solidez del líder.

Por su parte, la categoría de Moto3 vivirá un fin de semana trascendental en el que Máximo Quiles (CFMOTO) dispondrá de su primera oportunidad matemática para coronarse campeón del mundo. El murciano encadena tres victorias consecutivas y domina la clasificación con 306 puntos, disfrutando de una holgada ventaja de 131 puntos sobre Álvaro Carpe (175) y de 132 sobre David Almansa y Brian Uriarte (ambos con 174). Si Quiles logra salir de Motegi ampliando su renta hasta los 150 puntos sobre sus perseguidores, se proclamará matemáticamente campeón de la categoría pequeña.